تأجيل محاكمة رئيس جمعية "نماء تونس" في قضية تبييض أموال وتمويلات أجنبية

قررت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، أمس الخميس، تأجيل محاكمة رئيس جمعية "نماء تونس" عبد الكريم سليمان وعدد من الأعضاء إلى جلسة شهر ديسمبر المقبل، وذلك في إطار القضية المتعلقة بـ شبهات تبييض أموال وتلقي تمويلات أجنبية غير مشروعة.



وبحسب ملف القضية ومعطيات الأبحاث، فإن الجمعية المذكورة يُشتبه في حصولها على تمويلات خارجية تجاوزت قيمتها 24 مليون دينار تونسي، يعتقد أنها لم توظَّف وفق الأطر القانونية المعمول بها، مما أثار شكوكا حول مصدرها وطرق صرفها.





