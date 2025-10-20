النائب عبد الستار الزارعي: ما يحدث اليوم امتحان مصيري لتونس… ونحن مع الشعب وضد الفساد مهما كان الثمن

في مداخلة في جلسة عامة اليوم للحوار مع الحكومة حول "الأوضاع بجهة قابس" عبّر النائب عبد الستار الزارعي عن مخاوفه العميقة إزاء تفاقم الأزمة البيئية والاجتماعية في ولاية قابس، معتبرًا أن ما يحدث في الجهة ليس مجرد وضع بيئي معزول، بل هو مؤشر خطير على فساد مُتجذّر وتهديد مباشر للسلم الاجتماعي في كامل البلاد.



“الشعب صابر من أجل تونس… وليس لأن الأمور بخير”



“الشعب التونسي صابر، وهذا الصبر ليس من فراغ… هو صبر من أجل تونس ومن أجل مستقبل أبنائه.”

تحميل صريح للمسؤولية واتهام بغياب الإرادة السياسية



“الحكومة لا يمكنها اليوم تغطية عين الشمس بغربال… الفساد والهموم كثرت، والشعب على حافة الانفجار.”

دعوة لحماية السلم الاجتماعي والتحذير من المؤامرات



“هناك مؤامرة على تونس… لكن بفضل وعي الشعب وبفضل تمسكنا بالدولة الوطنية لن تسقط تونس بإذن الله.”

قابس رمز لمعاناة كل الجهات التونسية



“تونس اليوم ليست مخنوقة بالغازات فقط… بل مخنوقة بالنفايات والفساد وقلة الحوكمة.”

“نحن مع الدولة الوطنية… لكننا سنظل دائمًا إلى جانب الشعب. والرسالة واضحة: إمّا إصلاح حقيقي أو مواجهة غضب الشعب الذي لن يسكت بعد اليوم.”

دعوة صريحة إلى إصلاح عميق يبدأ من أساس الدولة



“أنا نقول واقترح على رئيس الجمهورية أنه اليوم وقت اللي يغير الوزير لا يجب أن يغير وزير فقط، يجب أن يغير ابتداء من الشاوش… المرة اللي فاتت قلت له ‘اقلع وأبعد الجحيم كل من تسوّل له نفسه خيانة تونس’. البعض اتهمني بأني باش ندخل الحبس… ندخل الحبس ما يسالش، لكن من أجل تونس مستعدين نستشهدوا.”

“هناك مؤامرة على تونس… لكننا لن نسمح بإسقاط الدولة. نحن مع الشعب، ومع الدولة ما دامت وطنية، وسنظل دائمًا إلى جانب الحق.”

“هذا امتحان لنا ولكم… وإنقاذ تونس يتطلب قرارات شجاعة لا وعودًا فارغة.”

