الرابطة الثانية: محمد السويحلي مدربا جديدا لجمعية مقرين الرياضية

توصلت الهيئة المديرة لجمعية مقرين الرياضية الناشطة في صفوف المجموعة الاولى من الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم الى اتفاق رسمي مع المدرب محمد السويحلي للاشراف على المقاليد الفنية للفريق خلال الفترة القادمة، وفق ما افاد به وكالة تونس افريقيا للانباء الكاتب العام للفريق الحبيب الصباحي اليوم الاثنين.

وأضاف الصباحي ان السويحلي سيخلف المدرب السابق خالد المليتي اثر القطيعة معه بالتراضي.

وأوضح انه تقرر الابقاء على بقية اعضاء الطاقم الفني المتألف من المدرب المساعد عمر الاحمر ومدرب الحراس سيف زغندة والمعد البدني هيثم عبيد لمرافقة المدرب الجديد محمد السويحلي.





يشار الى ان السويحلي أشرف خلال الموسم الفارط على حظوظ جمعية مقرين قبل تعويضه بفتحي الحاج اسماعيل.



ويحتل الفريق، الذي تكبد هزيمة على قواعده امام امل حمام سوسة بنتيجة 0-2 لحساب الجولة الخامسة، المرتبة السابعة للبطولة برصيد 6 نقاط من انتصارين وثلاث هزائم.

وسيتحول زملاء احمد التومي خلال الجولة السادسة الى ملعب نجيب الخطاب لملاقاة اتحاد تطاوين متصدر الترتيب (11 نقطة) يوم السبت المقبل انطلاقا من الساعة 14.30.