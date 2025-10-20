النائب عبد القادر بن زينب : المطلوب هو قرارات تشريعية ومالية عاجلة لإعادة هيكلة المجمع الصناعي، لا مجرد جلسة استماع عابرة

في مداخلة خلال جلسة عامة حول وضعية قابس، عبّر النائب عبد القادر بن زينب عن غضبه مما اعتبره "تراكمًا لعقود من التسيّب والإهمال" أدى إلى الوضع البيئي والصحي الكارثي الذي تعيشه ولاية قابس، مؤكدًا أن المسألة تتجاوز الحكومات الحالية والسابقة لتصبح قضية وجودية تتعلق بكرامة المواطن وحقه في الحياة.



افتتح النائب مداخلته بالقول:



"نموت نموت ويحيا الوطن… لكن لمن يحيى الوطن؟ وبمن يحيى الوطن؟ نحن الوطن."



وطرح تساؤلًا جوهريًا: هل يمكن اعتبار بلدًا يحرم مواطنيه من الصحة والكرامة وطنًا حقيقيًا؟

المشكلة هيكلية وليست آنية



دعوة لقرارات عملية لا مجرد حضور بروتوكولي



“نحن لا نستدعي الوزراء للتنابز وإنما للشراكة في صناعة الحلول. البرلمان ليس خصمًا للحكومة، بل شريكًا في بناء الوطن.”

إشادة بالمؤسسة الأمنية وتحذير من الانزلاق



رسالة مباشرة لرئيسة الحكومة



“كنا ننتظر حضور من يتحملون المسؤولية التنفيذية والسياسية لهذا الملف. المطلوب هو قرارات تشريعية ومالية عاجلة لإعادة هيكلة المجمع الصناعي، لا مجرد جلسة استماع عابرة.”

المطالبة بتغيير نظرة السلطة التنفيذية للبرلمان



“نحن في مركب واحد. إذا غرق المركب فلن ينجو أحد. تونس تحتاج لوحدة القرار لا استعراض النفوذ.”

أكد النائب أن مجمع الصناعات الكيميائية في قابس ليس مشكلة مستحدثة، بل تعود جذوره إلى السبعينات، موضحًا أن الحكومات المتعاقبة "جنت الأرباح ولم تخصص الموارد اللازمة للصيانة"، ما أدى إلى تدهور بيئي خطير أصبح يهدد حياة المواطنين.وشدد النائب على أن استدعاء الحكومة ليس للتجريح أو التشفي، بل لإيجاد حلول واقعية وملموسة، وقال:عبّر النائب عن تقديره لقوات الأمن الوطني التي تعاملت مع الاحتجاجات، لكنه حذّر من تعميق الأزمة عبر المقاربة الأمنية فقط، مشيرًا إلى أن أهالي قابس يتحركون للمطالبة بحقوق مشروعة وليس لإثارة الفوضى.انتقد النائب تغيّب رئيسة الحكومة والوزراء المعنيين بالملف البيئي، معتبرًا ذلك دليلاً على عدم إدراك خطورة الموقف:دعا النائب إلى إنهاء حالة التوتر الصامت بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، قائلاً: