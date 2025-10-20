Babnet   Latest update 12:39 Tunis

النائب عبد القادر بن زينب : المطلوب هو قرارات تشريعية ومالية عاجلة لإعادة هيكلة المجمع الصناعي، لا مجرد جلسة استماع عابرة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68f61dc36bb985.76519618_gmelqhpoifknj.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 20 Octobre 2025
      
في مداخلة خلال جلسة عامة حول وضعية قابس، عبّر النائب عبد القادر بن زينب عن غضبه مما اعتبره "تراكمًا لعقود من التسيّب والإهمال" أدى إلى الوضع البيئي والصحي الكارثي الذي تعيشه ولاية قابس، مؤكدًا أن المسألة تتجاوز الحكومات الحالية والسابقة لتصبح قضية وجودية تتعلق بكرامة المواطن وحقه في الحياة.

افتتح النائب مداخلته بالقول:

"نموت نموت ويحيا الوطن… لكن لمن يحيى الوطن؟ وبمن يحيى الوطن؟ نحن الوطن."

وطرح تساؤلًا جوهريًا: هل يمكن اعتبار بلدًا يحرم مواطنيه من الصحة والكرامة وطنًا حقيقيًا؟

المشكلة هيكلية وليست آنية

أكد النائب أن مجمع الصناعات الكيميائية في قابس ليس مشكلة مستحدثة، بل تعود جذوره إلى السبعينات، موضحًا أن الحكومات المتعاقبة "جنت الأرباح ولم تخصص الموارد اللازمة للصيانة"، ما أدى إلى تدهور بيئي خطير أصبح يهدد حياة المواطنين.

دعوة لقرارات عملية لا مجرد حضور بروتوكولي

وشدد النائب على أن استدعاء الحكومة ليس للتجريح أو التشفي، بل لإيجاد حلول واقعية وملموسة، وقال:
“نحن لا نستدعي الوزراء للتنابز وإنما للشراكة في صناعة الحلول. البرلمان ليس خصمًا للحكومة، بل شريكًا في بناء الوطن.”

إشادة بالمؤسسة الأمنية وتحذير من الانزلاق

عبّر النائب عن تقديره لقوات الأمن الوطني التي تعاملت مع الاحتجاجات، لكنه حذّر من تعميق الأزمة عبر المقاربة الأمنية فقط، مشيرًا إلى أن أهالي قابس يتحركون للمطالبة بحقوق مشروعة وليس لإثارة الفوضى.

رسالة مباشرة لرئيسة الحكومة

انتقد النائب تغيّب رئيسة الحكومة والوزراء المعنيين بالملف البيئي، معتبرًا ذلك دليلاً على عدم إدراك خطورة الموقف:
“كنا ننتظر حضور من يتحملون المسؤولية التنفيذية والسياسية لهذا الملف. المطلوب هو قرارات تشريعية ومالية عاجلة لإعادة هيكلة المجمع الصناعي، لا مجرد جلسة استماع عابرة.”

المطالبة بتغيير نظرة السلطة التنفيذية للبرلمان

دعا النائب إلى إنهاء حالة التوتر الصامت بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، قائلاً:
“نحن في مركب واحد. إذا غرق المركب فلن ينجو أحد. تونس تحتاج لوحدة القرار لا استعراض النفوذ.”


Babnet

