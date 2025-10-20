الدورة الاولى لصالون الوسط للإنتاج الفلاحي والتكنولوجيات الحديثة من 30 أكتوبر إلى 02 نوفمبر 2025، بالقيروان

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68f6118ac21dc4.00618292_nlgifoekmhqpj.jpg width=100 align=left border=0>

من المنتظر أن ينظم، الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالقيروان، الدورة الاولى لصالون الوسط للإنتاج الفلاحي والتكنولوجيات الحديثة، وذلك من 30 أكتوبر إلى 02 نوفمبر 2025، بمركز المعارض بالقيروان.



وسيفتح المعرض أبوابه للعموم بداية من الساعة العاشرة صباحا الى الساعة السابعة مساء، لمزيد التعرف على التكنولوجيات الفلاحية الحديثة ومختلف المنتوجات الزراعية بولاية القيروان.









يشار الى أن الانشطة الزراعية الرئيسية في ولاية القيروان، تتمثل في زراعة الخضروات واالاشجار المثمرة خاصة الزيتون والفستق واللوز اضافة الى الاعتماد الكبير على الري مما يجعل انتاج الحبوب مستقرا نسبيا ومقاوما للتغيرات المناخية.



وتظهر الارقام تركيزا على الاستثمارات في الأنشطة الفلاحية وخدماتها، حيث تم التصريح بـ 3674 عملية استثمار بقيمة 725.9 مليون دينار في الولاية خلال الأشهر الأولى من عام 2025.