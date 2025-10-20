عماد أولاد جبريل: قابس ليست عبئًا على تونس… بل ثروة وطنية أهملتها الحكومات وحان وقت الإنقاذ الجذري

في مداخلة مطولة استغرقت 15 دقيقة، قدّم النائب عماد أولاد جبريل مداخلة في الجلسة العامة المخصصة للحوار مع الحكومة بشأن الوضع البيئي والاجتماعي بولاية قابس، معتبرًا أن قابس ليست مجرد جهة متضررة، بل ركيزة وطنية وثروة طبيعية فريدة “أُسيء استغلالها وتم التضحية بها على مدى عقود من أجل عائدات اقتصادية آنية على حساب صحة الإنسان”.







“هي المدينة الوحيدة في العالم التي تجمع بين الواحة والبحر، وبوابة الصحراء، وممر استراتيجي يربط الشمال بالجنوب… وكان من المفروض أن تكون رمزًا للسياحة البيئية العالمية لا منطقة موت بيئي.”

انتقاد غياب وزيرة البيئة ووزيرة الصناعة



“تونس لم تعد تملك وزارة للبيئة… بل وزارة لتخريب البيئة. لا مشروع واحد واضح، لا رؤية استراتيجية، ولا احترام لأبسط مقاييس النظافة.”

تحميل الحكومة المسؤولية السياسية والأخلاقية



“إذا كانت الدولة تطلب منا التضامن، فعليها أولاً أن تتحمل مسؤوليتها. الشعب لا ينتظر الشعارات بل ينتظر قرارات تنقذ حياته.”

“الحكومة تعطل نفسها بنفسها… وزارات تمنع وزارات أخرى من تنفيذ مشاريع جاهزة.”

دعوة إلى حل جذري وفق تجارب دولية ناجحة



“الحياة البشرية ليست ثمناً يقبل التعويض المالي. يجب إيقاف الإنتاج الملوث فورًا والانتقال إلى تكنولوجيا نظيفة بشراكات دولية حقيقية.”

“قابس يمكن أن تكون أول نموذج تونسي لمدينة اقتصادية خضراء… لكن فقط إذا اتخذت الدولة قرارًا وطنيًا استراتيجيًا شجاعًا، ينقلنا من منطق التبرير إلى منطق البناء.”

استهل النائب كلمته بالتأكيد على القيمة البيئية والاستراتيجية لولاية قابس، قائلاً:وأشار إلى أن المجمع الكيميائي الذي كان يمول ميزانية الدولة لسنوات لم يعد اليوم موردًا اقتصاديًا فعّالاً، في حين أصبحت المخاطر الصحية والتلوث أكبر بكثير من المنافع المالية.وجّه النائب انتقادًا لاذعًا لتغيّب الوزارات المسؤولة مباشرة عن الملف، مؤكدًا:كما أكد أن الحل يتجاوز “الترقيع” و “التبرير” إلى ضرورة اتخاذ قرارات شجاعة في مستوى دولة مسؤولة أمام مواطنيها والتاريخ.أوضح النائب أن البرلمان ليس خصمًا للحكومة، لكنه شريك في الحل وصوت الشعب، مضيفًا:وأضاف أن تعطيل المشاريع البيئية الحيوية وتعطيل البنية التحتية في قابس وغيرها من الولايات يعود إلى غياب التنسيق داخل الحكومة نفسها:قدّم النائب تصورًا شاملًا، مستلهمًا من تجارب المغرب وفرنسا وبلجيكا في الحد من التلوث وتثمين الفوسفوجيبس، مؤكدًا أن تفكيك الوحدات الملوثة هو الحل الوحيد القادر على إعادة الاعتبار للجهة، مشددًا:واختتم أولاد جبريل مداخلته بالتأكيد على ضرورة تحديد جدول زمني واضح للانتقال البيئي والاقتصادي في قابس، قائلًا: