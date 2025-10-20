Babnet   Latest update 11:09 Tunis

السجن 10 سنوات وغرامات مالية لمروّج مخدّرات في الوسط المدرسي بالعاصمة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67dab7b0a87527.76273810_johfkimlpngeq.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 20 Octobre 2025 - 10:10
      
أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم، حكماً يقضي بسجن متهم لمدة 10 سنوات وتغريمه بمبلغ 15 ألف دينار، بعد إدانته بترويج المخدرات داخل الوسط المدرسي بالعاصمة.

ووفق معطيات ملف القضية، تمّ ضبط المتهم أمام أحد المعاهد بالعاصمة وهو بصدد محاولة ترويج مواد مخدّرة لفائدة تلاميذ، حيث حجزت الوحدات الأمنية بحوزته:



* 120 قطعة من مادة القنب الهندي (الزطلة)
* 1285 قرصاً مخدّراً متنوّعاً


