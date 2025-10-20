السجن 10 سنوات وغرامات مالية لمروّج مخدّرات في الوسط المدرسي بالعاصمة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67dab7b0a87527.76273810_johfkimlpngeq.jpg width=100 align=left border=0>

أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم، حكماً يقضي بسجن متهم لمدة 10 سنوات وتغريمه بمبلغ 15 ألف دينار، بعد إدانته بترويج المخدرات داخل الوسط المدرسي بالعاصمة.



ووفق معطيات ملف القضية، تمّ ضبط المتهم أمام أحد المعاهد بالعاصمة وهو بصدد محاولة ترويج مواد مخدّرة لفائدة تلاميذ، حيث حجزت الوحدات الأمنية بحوزته:









* 120 قطعة من مادة القنب الهندي (الزطلة)

* 1285 قرصاً مخدّراً متنوّعاً

