سواغ مان مجدّدًا أمام القضاء بتهم فساد مالي وتبييض أموال

باشرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس النظر في ملفي فساد وتبييض أموال يواجه فيهما مغني الراب المعروف بـ"سواغ مان"، وذلك في إطار تتبعات قضائية متواصلة تتعلق بمصادر أمواله ومعاملاته المالية المشبوهة.



وقررت هيئة المحكمة تأجيل المحاكمة إلى شهر نوفمبر المقبل، استجابة لطلب محامي المتهم قصد إعداد وسائل الدفاع واستكمال الإجراءات القانونية.





يُذكر أنّ سواغ مان قد صدر في حقه سابقًا حكم بالسجن مدة 20 سنة مع النفاذ العاجل، في قضايا تعلقت بالتحيّل والاشتباه في تبييض الأموال.