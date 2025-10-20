النائبة نور الهدى السبائطي : الأم غابت عن أبنائها… والولاية تحتضر وتستغيث من أجل حقها في الحياة

في جلسة عامة خُصصت للحوار مع الحكومة حول الأوضاع المتدهورة في ولاية قابس، قدّمت النائبة نور الهدى السبائطي مداخلة مؤثرة وشديدة اللهجة، نقلت من خلالها حجم المأساة البيئية والصحية والاجتماعية التي يعيشها أهالي الولاية، ووجهت اتهامات مباشرة للحكومة بسبب غيابها عن تحمّل المسؤولية تجاه ما وصفته بـ"الولاية المنسية التي قدمت كل شيء ولم تنل سوى المرض والموت البطيء".



قابس… ولاية قدمت الأرض والبحر والهواء والحياة



“قابس قدّمت أرضها دون شروط لتُقام عليها الصناعات، وقدّمت بحرها ليُسكب فيه الفوسفوجيبس فتُقتل الحياة في عمقه، وقدّمت مائدتها المائية فاستُنزفت مواردها، وقدّمت هواءها فتغطت سماؤها بالتسربات السامة.”

انتقاد لغياب رئيسة الحكومة والوزراء المعنيين



“نشأنا على أن الأم لا تتخلى عن أبنائها مهما اشتدت الأزمات. لكن اليوم، أم الوزارات غابت، وتركت أبناءها يواجهون المصير وحدهم.”

رسالة تحذير للحكومة



“المسؤولية أمانة… والأمانات لا تصان بالشعارات. إمّا قرارات عاجلة تحمي حياة المواطنين، وإمّا الاستقالة.”

أكدت النائبة أن ملف التلوث بولاية قابس يمثل أولوية قصوى بالنسبة لها منذ بداية عهدتها النيابية، ليس فقط بصفتها ممثلة للجهة، بل لأنها ابنة قابس وعايشت معاناة أهلها يوميًا.وقالت النائبة بصوت مشحون بالعاطفة والغضب:وأضافت أن هذه التضحيات لم تُقابل بالتنمية أو التعويض أو حتى الضمانات الصحية الأساسية، بل بالعكس، أصبحت قابس تتصدر نسب الإصابة بأمراض السرطان وهشاشة العظام وضيق التنفس، ولم يعد هناك بيت واحد لم يفقد فردًا أو أكثر بسبب الأمراض الناتجة عن التلوث.عبّرت النائبة عن استيائها الشديد من غياب رئيسة الحكومة ووزراء الصناعة والبيئة عن الجلسة، واصفة ذلك بأنه “صفعة لأهالي قابس واستخفاف بمأساتهم”، مضيفة:في ختام كلمتها، وجهت النائبة رسالة مباشرة إلى رئيسة الحكومة، داعية إياها إلى اتخاذ قرارات فورية وجريئة قابلة للتنفيذ، أو التنحي من منصبها بكل مسؤولية وأخلاق: