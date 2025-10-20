Babnet   Latest update 12:39 Tunis

النائبة نور الهدى السبائطي : الأم غابت عن أبنائها… والولاية تحتضر وتستغيث من أجل حقها في الحياة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68f6150dd44696.03711556_egolfknmjhqip.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 20 Octobre 2025 - 11:52
      
في جلسة عامة خُصصت للحوار مع الحكومة حول الأوضاع المتدهورة في ولاية قابس، قدّمت النائبة نور الهدى السبائطي مداخلة مؤثرة وشديدة اللهجة، نقلت من خلالها حجم المأساة البيئية والصحية والاجتماعية التي يعيشها أهالي الولاية، ووجهت اتهامات مباشرة للحكومة بسبب غيابها عن تحمّل المسؤولية تجاه ما وصفته بـ"الولاية المنسية التي قدمت كل شيء ولم تنل سوى المرض والموت البطيء".

قابس… ولاية قدمت الأرض والبحر والهواء والحياة


أكدت النائبة أن ملف التلوث بولاية قابس يمثل أولوية قصوى بالنسبة لها منذ بداية عهدتها النيابية، ليس فقط بصفتها ممثلة للجهة، بل لأنها ابنة قابس وعايشت معاناة أهلها يوميًا.


وقالت النائبة بصوت مشحون بالعاطفة والغضب:
“قابس قدّمت أرضها دون شروط لتُقام عليها الصناعات، وقدّمت بحرها ليُسكب فيه الفوسفوجيبس فتُقتل الحياة في عمقه، وقدّمت مائدتها المائية فاستُنزفت مواردها، وقدّمت هواءها فتغطت سماؤها بالتسربات السامة.”

وأضافت أن هذه التضحيات لم تُقابل بالتنمية أو التعويض أو حتى الضمانات الصحية الأساسية، بل بالعكس، أصبحت قابس تتصدر نسب الإصابة بأمراض السرطان وهشاشة العظام وضيق التنفس، ولم يعد هناك بيت واحد لم يفقد فردًا أو أكثر بسبب الأمراض الناتجة عن التلوث.

انتقاد لغياب رئيسة الحكومة والوزراء المعنيين

عبّرت النائبة عن استيائها الشديد من غياب رئيسة الحكومة ووزراء الصناعة والبيئة عن الجلسة، واصفة ذلك بأنه “صفعة لأهالي قابس واستخفاف بمأساتهم”، مضيفة:
“نشأنا على أن الأم لا تتخلى عن أبنائها مهما اشتدت الأزمات. لكن اليوم، أم الوزارات غابت، وتركت أبناءها يواجهون المصير وحدهم.”

رسالة تحذير للحكومة

في ختام كلمتها، وجهت النائبة رسالة مباشرة إلى رئيسة الحكومة، داعية إياها إلى اتخاذ قرارات فورية وجريئة قابلة للتنفيذ، أو التنحي من منصبها بكل مسؤولية وأخلاق:
“المسؤولية أمانة… والأمانات لا تصان بالشعارات. إمّا قرارات عاجلة تحمي حياة المواطنين، وإمّا الاستقالة.”




