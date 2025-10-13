Meetup Pro 3.0 : le plus grand rendez-vous d’affaires et d’innovation du Sahel
Communiqué de Presse - La troisième édition de Meetup Pro, organisée par AIESEC Tunisie, s’impose comme la plus grande foire d’entreprise de la région du Sahel, réunissant plus de 70 entreprises, 200 professionnels et 1 000 participants autour d’un objectif commun : connecter les acteurs économiques, les jeunes talents et les institutions pour stimuler la collaboration et la croissance.
Durant deux journées, l’événement offrira un espace unique de réseautage, de conférences et de recrutement, axé sur l’entrepreneuriat, l’innovation et l’employabilité.
Jour 1 : l’entrepreneuriat au cœur des échangesLe premier jour sera consacré aux rencontres B2B :
* Pavillon des start-up présentant des solutions innovantes ;
* Tables rondes, reverse pitching et matchmaking entre investisseurs, grandes entreprises et jeunes entrepreneurs ;
* Panels d’experts sur les tendances d’investissement et l’innovation.
Jour 2 : talents, innovation et emploiLa seconde journée mettra l’accent sur le lien entre le monde académique et l’industrie :
* Salon de l’emploi : opportunités de recrutement direct et de stages ;
* Espaces marque employeur : valorisation des entreprises et de leur culture ;
* Panels de discussion : compétences du futur, inclusion des jeunes et évolution du marché du travail.
