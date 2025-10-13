Babnet   Latest update 11:24 Tunis

Meetup Pro 3.0 : le plus grand rendez-vous d’affaires et d’innovation du Sahel

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68ecc997a7a2d9.97810733_ehlmjfkqonigp.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 13 Octobre 2025 - 10:40 Lecture 1 min, 21 sec
      
Communiqué de Presse - La troisième édition de Meetup Pro, organisée par AIESEC Tunisie, s’impose comme la plus grande foire d’entreprise de la région du Sahel, réunissant plus de 70 entreprises, 200 professionnels et 1 000 participants autour d’un objectif commun : connecter les acteurs économiques, les jeunes talents et les institutions pour stimuler la collaboration et la croissance.

Durant deux journées, l’événement offrira un espace unique de réseautage, de conférences et de recrutement, axé sur l’entrepreneuriat, l’innovation et l’employabilité.



Jour 1 : l’entrepreneuriat au cœur des échanges

Le premier jour sera consacré aux rencontres B2B :

* Pavillon des start-up présentant des solutions innovantes ;
* Tables rondes, reverse pitching et matchmaking entre investisseurs, grandes entreprises et jeunes entrepreneurs ;
* Panels d’experts sur les tendances d’investissement et l’innovation.

Jour 2 : talents, innovation et emploi

La seconde journée mettra l’accent sur le lien entre le monde académique et l’industrie :

* Salon de l’emploi : opportunités de recrutement direct et de stages ;
* Espaces marque employeur : valorisation des entreprises et de leur culture ;
* Panels de discussion : compétences du futur, inclusion des jeunes et évolution du marché du travail.

Un rendez-vous multisectoriel

Les exposants représentent des domaines variés : finance, éducation, énergie, logistique, industrie, e-commerce, télécommunications, médias, ONG et immobilier, reflétant la diversité et le dynamisme de l’économie tunisienne.

Une édition placée sous le signe du partenariat

Après le succès de Meetup Pro 2.0, qui avait réuni plus de 540 jeunes et 70 professionnels, cette nouvelle édition franchit un cap en ambition et en portée régionale.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 316548


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 13 أوكتوبر 2025 | 21 ربيع الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:13
17:47
15:18
12:12
06:25
04:59
الرطــوبة:
% 44
Babnet
Babnet29°
28° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet20°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
29°-20
31°-21
29°-21
25°-20
24°-19
  • Avoirs en devises
    24577,5

  • (10/10)
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,41391 DT        1$ =2,93920 DT
  • Solde Compte du Trésor   (10/10)   1055,8 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 11:24 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    