افتتاح مقر الإدارة السريعة بمنطقة الزهروني بالدائرة البلدية الحرايرية

تم صباح اليوم الاثنين، افتتاح مقر الإدارة السريعة بمنطقة الزهروني التابعة للدائرة البلدية الحرايرية وذلك تحت إشراف الكاتب العام المكلف بتسيير بلدية تونس لطفي الدشراوي.



ويندرج تركيز هذه الإدارة، وفق ما ورد على الصفحة الرسمية لبلدية مدينة تونس على موقع "فايسبوك"، في إطار تقريب الإدارة من المواطن وتسهيل حصوله على الخدمات البلدية وتعزيز اللامركزية الإدارية.







ويأتي هذا المقر الجديد، وفق المصدر ذاته، "كخطوة نوعية لتطوير الخدمات الإدارية حيث سيُمكّن متساكني المنطقة ومحيطها من الحصول على مختلف الخدمات البلدية ( خدمات الحالة المدنية )"





وقد حضر الافتتاح معتمد المنطقة وأعضاء المجالس المحلية والعمد ومتصرف الدائرة البلدية بالحرايرية والإطارات البلدية المعنية.