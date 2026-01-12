Babnet   Latest update 18:11 Tunis

افتتاح مقر الإدارة السريعة بمنطقة الزهروني بالدائرة البلدية الحرايرية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6965209c0ce2c3.53517357_nlqfmiehgkjop.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 12 Janvier 2026 - 17:34 قراءة: 0 د, 30 ث
      
تم صباح اليوم الاثنين، افتتاح مقر الإدارة السريعة بمنطقة الزهروني التابعة للدائرة البلدية الحرايرية وذلك تحت إشراف الكاتب العام المكلف بتسيير بلدية تونس لطفي الدشراوي.

ويندرج تركيز هذه الإدارة، وفق ما ورد على الصفحة الرسمية لبلدية مدينة تونس على موقع "فايسبوك"، في إطار تقريب الإدارة من المواطن وتسهيل حصوله على الخدمات البلدية وتعزيز اللامركزية الإدارية.


ويأتي هذا المقر الجديد، وفق المصدر ذاته، "كخطوة نوعية لتطوير الخدمات الإدارية حيث سيُمكّن متساكني المنطقة ومحيطها من الحصول على مختلف الخدمات البلدية ( خدمات الحالة المدنية )"


وقد حضر الافتتاح معتمد المنطقة وأعضاء المجالس المحلية والعمد ومتصرف الدائرة البلدية بالحرايرية والإطارات البلدية المعنية.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 321770

babnet
Can 2025
 CAN 2025  Prochains matchs le 14 janvier

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 12 جانفي 2026 | 23 رجب 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:56
17:25
15:04
12:34
07:32
06:00
الرطــوبة:
% 67
Babnet
Babnet15°
13° Babnet
الــرياح:
0 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
15°-9
18°-7
19°-7
20°-9
15°-12
  • Avoirs en devises 25421,5
  • (12/01)
  • Jours d'importation 107
  • 1 € = 3,35700 DT
  • (12/01)
  • 1 $ = 2,89127 DT
  • Solde Compte du Trésor     (09/01)     1223,0 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (09/01)   26845 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Tous les articles loi de finance 2026