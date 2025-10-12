Babnet   Latest update 18:08 Tunis

سيدي حسين: حملة أمنية تطيح بعدة مروّجي مخدرات ومفتش عنهم للقضاء

Publié le Dimanche 12 Octobre 2025 - 17:47
      
تواصل الوحدات الأمنية التابعة لمنطقة الأمن الوطني بسيدي حسين، وعلى رأسها فرقة الشرطة العدلية، جهودها في التصدي لظاهرة ترويج المخدرات بالجهة. وقد تمكنت خلال نهاية الأسبوع، وبعد حملة أمنية استمرت أكثر من 12 ساعة، من الإطاحة بـ ثلاثة مروّجين خطيرين، إثر مداهمات أمنية مدروسة.

وأسفرت الحملة عن حجز كميات مختلفة من المواد المخدرة، من بينها القنب الهندي، والأقراص المخدرة، ومخدر الكوكايين، إضافة إلى مبالغ مالية متفاوتة متأتية من عائدات الترويج.

وقد أذنت النيابة العمومية بالاحتفاظ بالمروجين، في انتظار استكمال الأبحاث وعرضهم على القضاء.


وتأتي هذه الإيقافات في إطار المساعي الجدية للقضاء على ظاهرة ترويج المخدرات، وتفكيك الشبكات والعناصر الضالعة فيها، بالنظر إلى التحديات الأمنية والاجتماعية التي تفرضها هذه الظاهرة في الوقت الراهن.

كما تمكن أعوان فرقة الشرطة العدلية من القبض على عدد من العناصر الإجرامية الخطيرة، محل تفتيش لفائدة هياكل قضائية وأمنية، على خلفية قضايا حق عام.


