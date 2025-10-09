Babnet   Latest update 23:06 Tunis

سيدي حسين: حملات أمنية متواصلة تطيح بعدد من مروّجي المخدرات

Publié le Jeudi 09 Octobre 2025 - 17:32
      
تواصل الوحدات الأمنية التابعة لمنطقة الأمن الوطني بسيدي حسين تنفيذ حملات يومية ومداهمات ميدانية في أوقات مختلفة، أسفرت خلال الأيام الأخيرة عن إيقاف عدد من مروّجي المخدرات وحجز كميات هامة من مادة الزطلة والأقراص المخدّرة بمختلف أنواعها، إضافة إلى مبالغ مالية متفاوتة يُشتبه في كونها من عوائد الترويج.

وأفادت مصادر أمنية بأنّ هذه النتائج جاءت بفضل العمل المتواصل على مدار الساعة الذي تقوم به فرقة الشرطة العدلية بسيدي حسين، بالتنسيق مع كافة الوحدات الأمنية بالمنطقة، في إطار خطة استباقية تهدف إلى مكافحة الجريمة المنظمة والتصدي لتجارة المخدرات.



وقد أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية تونس 2 بـالاحتفاظ بجميع المتهمين وإيداعهم السجن في انتظار استكمال الأبحاث القانونية.
و قد لاقت هذه المجهودات الأمنية و النقلة النوعية التي شهدتها سيدي حسين استحسان متساكني الجهة و بعثت فيهم الطمأنينة و السكينة


