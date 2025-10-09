سيدي حسين: حملات أمنية متواصلة تطيح بعدد من مروّجي المخدرات

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/60bddd7765e747.63129294_epkqlhmojignf.jpg width=100 align=left border=0>

تواصل الوحدات الأمنية التابعة لمنطقة الأمن الوطني بسيدي حسين تنفيذ حملات يومية ومداهمات ميدانية في أوقات مختلفة، أسفرت خلال الأيام الأخيرة عن إيقاف عدد من مروّجي المخدرات وحجز كميات هامة من مادة الزطلة والأقراص المخدّرة بمختلف أنواعها، إضافة إلى مبالغ مالية متفاوتة يُشتبه في كونها من عوائد الترويج.



وأفادت مصادر أمنية بأنّ هذه النتائج جاءت بفضل العمل المتواصل على مدار الساعة الذي تقوم به فرقة الشرطة العدلية بسيدي حسين، بالتنسيق مع كافة الوحدات الأمنية بالمنطقة، في إطار خطة استباقية تهدف إلى مكافحة الجريمة المنظمة والتصدي لتجارة المخدرات.

