نقل نشطاء أسطول الصمود المختطفين من قبل قوات الاحتلال إلى سجن "كسديعوت" بصحراء النقب
أفادت المحامية نجاة هدريش عضو الفريق القانوني المساند لأسطول الصمود بأنه جرى اليوم الجمعة نقل جميع نشطاء أسطول الصمود المختطفين من قبل قوات الاحتلال الصهيوني منذ أمس الخميس في المياه الدّولية لغزّة إلى سجن "كسديعوت" الواقع بصحراء النقب.
وأضافت هدريش أن الفريق القانوني المساند لأسطول الصمود تلقى رسالة من المحامية سهاد بشارة رئيسة فريق "منظمة عدالة"، التي رافقت النشطاء (بينهم تونسيون) لدى اسجوابهم في ميناء أسدود، تؤكد أن محاميي الفريق باتجاه سجن "كسديعوت" لزيارتهم والاطمئنان عليهم.
وكانت البحرية الإسرائيلية قد نفذت عملية اعتراض وإيقاف لسفن "أسطول الصمود" المتجهة نحو قطاع غزة.
ولاقت عملية الاعتراض على سفن أسطول الصمود العالمي إدانات واسعة حول العالم، وأثارت غضبا شعبيا عارما ومظاهرات في عدد من دول العالم.
وعلى مدى أيام أبحرت السفن المشاركة في الأسطول نحو غزة محملة بمساعدات إنسانية، ولا سيما مستلزمات طبية، في محاولة لكسر الحصار الإسرائيلي.
وضم "أسطول الصمود" اتحاد أسطول الحرية، وحركة غزة العالمية، وقافلة الصمود، ومنظمة "صمود نوسانتارا" الماليزية.
وتعد هذه المرة الأولى التي تبحر فيها نحو 50 سفينة مجتمعة نحو غزة وعلى متنها 532 متضامنا مدنيا من أكثر من 40 دولة.
