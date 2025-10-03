نقل نشطاء أسطول الصمود المختطفين من قبل قوات الاحتلال إلى سجن "كسديعوت" بصحراء النقب

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68df7808a12412.11791248_egljpohqnifkm.jpg width=100 align=left border=0>

أفادت المحامية نجاة هدريش عضو الفريق القانوني المساند لأسطول الصمود بأنه جرى اليوم الجمعة نقل جميع نشطاء أسطول الصمود المختطفين من قبل قوات الاحتلال الصهيوني منذ أمس الخميس في المياه الدّولية لغزّة إلى سجن "كسديعوت" الواقع بصحراء النقب.



وأضافت هدريش أن الفريق القانوني المساند لأسطول الصمود تلقى رسالة من المحامية سهاد بشارة رئيسة فريق "منظمة عدالة"، التي رافقت النشطاء (بينهم تونسيون) لدى اسجوابهم في ميناء أسدود، تؤكد أن محاميي الفريق باتجاه سجن "كسديعوت" لزيارتهم والاطمئنان عليهم.

