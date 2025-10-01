الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة يوقف تحديث صفحة سفارتها بتونس على فايسبوك

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/66ae9be6d5e838.22150804_lqmgijfpnehok.jpg width=100 align=left border=0>

أعلنت السفارة الأمريكية في تونس عبر صفحتها الرسمية على فايسبوك أنّه "نظرًا لانقطاع الاعتمادات المالية، لن يتم تحديث هذا الحساب بانتظام حتى استئناف العمليات بالكامل، باستثناء المعلومات العاجلة المتعلقة بالسلامة والأمن".



وأضافت السفارة أنّه رغم هذا الانقطاع، ستستمر خدمات جوازات السفر والتأشيرات المجدولة في الولايات المتحدة وفي السفارات والقنصليات الأمريكية في الخارج، وفق ما يسمح به الوضع.

