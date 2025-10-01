Babnet   Latest update 14:35 Tunis

الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة يوقف تحديث صفحة سفارتها بتونس على فايسبوك

Bookmark article    Publié le Mercredi 01 Octobre 2025 - 09:45 قراءة: 0 د, 49 ث
      
أعلنت السفارة الأمريكية في تونس عبر صفحتها الرسمية على فايسبوك أنّه "نظرًا لانقطاع الاعتمادات المالية، لن يتم تحديث هذا الحساب بانتظام حتى استئناف العمليات بالكامل، باستثناء المعلومات العاجلة المتعلقة بالسلامة والأمن".

وأضافت السفارة أنّه رغم هذا الانقطاع، ستستمر خدمات جوازات السفر والتأشيرات المجدولة في الولايات المتحدة وفي السفارات والقنصليات الأمريكية في الخارج، وفق ما يسمح به الوضع.



ويأتي هذا الإعلان في سياق الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة بعد نفاد التمويل، نتيجة فشل الكونغرس في التوصل إلى اتفاق حول الموازنة بسبب الخلافات الحادة بين الجمهوريين والديمقراطيين.

ومن المتوقع أن يُجبر نحو 750 ألف موظف اتحادي على إجازة مؤقتة، مع احتمال فصل البعض، فيما ستُغلق عدة مكاتب وخدمات، خاصة في مجالات التعليم والبيئة، بينما يُتوقع أن يستمر تنفيذ جدول الترحيل الخاص بإدارة الرئيس دونالد ترامب.

ويُعد هذا الإغلاق الثالث في عهد ترامب، والأول منذ عودته إلى البيت الأبيض هذا العام، ما يعكس عمق الانقسام السياسي في الولايات المتحدة حول أولويات الإنفاق والموازنة العامة.


0 de 0 commentaires pour l'article 315798


