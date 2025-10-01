توزر: انطلاق أنشطة الاحتفال بشهر أكتوبر الوردي وبرمجة القطار الوردي في اختتام الشهر

انطلقت اليوم الاربعاء، الموافق للأول من شهر أكتوبر، احتفالات ولاية توزر بشهر أكتوبر الوردي للوقاية وتقصي سرطان الثدي بخيمة تحسيسية وقع تركيزها وسط مدينة توزر، أمنت أنشطة تحسيسية توعوية لفائدة النساء، فضلا عن تقص مجاني لأمراض السكري وضغط الدم لجميع الزوار.



وساهم في الخيمة، التي تعتبر اولى الأنشطة الجهوية للتحسيس والتقصي المجاني حول سرطان الثدي، كل من المندوبية الجهوية للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري والإدارة الجهوية للصحة وجمعية الكرامة بتوزر والكشافة التونسية والهلال الأحمر التونسي على أن يتم على امتداد هذا الشهر تنظيم خيمات مماثلة تجوب كامل معتمديات الجهة بالشراكة والتنسيق بين الأطراف المتداخلة، وفق ما ذكره المندوب الجهوي للأسرة والعمران البشري إبراهيم مركيش لصحفية "وات".



وبين المصدر ذاته، أنه وقع التنسيق بين مختلف هذه الأطراف وضبط برنامج يغطي كامل مناطق الولاية فضلا عن أنشطة لكل طرف على حدة وخاصة الإدارة الجهوية للصحة التي برمجت عمليات تقصي في المستشفيات الجهوية والمحلية، لافتا إلى أن سرطان الثدي يحظى باهتمام الهيئات الصحية والحكومات باعتبار حالات الإصابة المتزايدة وهو مرض يهدد امرأة من كل ثمانية نساء، وهو ما يستدعي تضافر جهود الجهات الصحية وكذلك داخل الأسرة للتقصي المبكر الذي يمكن من حماية حياة المرأة، فالاكتشاف المبكر هو السبيل الوحيد لإنقاذ حياة المصابة والشفاء منه، بحسب تأكيده.وأضاف أن ولاية توزر، تستقبل في اختتام الاحتفالات بشهر أكتوبر الوردي القطار الوردي يوم 30 أكتوبر، الذي ينظمه الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري منذ 2021 وسيوفر فرصة تنظيم قافلة صحية متعددة الاختصاصات تحط صباحا في مدينة توزر وتتحول بعد الظهر إلى مدينة دقاش تضم 4 قاطرات تحتوي على المعدات والتجهيزات الضرورية للكشف والتقصي عن سرطان الثدي على غرار "ماموغرافي".وأضاف المندوب الجهوي للأسرة والعمران البشري، أن الإعداد لاستقبال القطار الوردي كان محل متابعة من والي الجهة خلال جلسة عمل من أجل ضبط استعدادات كافة الأطراف لتيسير نشاط القطار.وأشار إلى أن شهر أكتوبر يوفر فرصة للنساء للتحسيس وكذلك التقصي عبر الكشف السريري لأهمية الفحص السريري مرة على الأقل في السنة وذلك لدى قابلات الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري أو بمراكز الصحة الأساسية.