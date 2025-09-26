رفض الأفراج عن النائب السابق لطفي علي والرئيس المدير العام السابق لشركة فسفاط قفصة واخرين
باشرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، أمس، النظر في ملف قضية تتعلق بشبهات فساد مالي وإداري خلال إبرام صفقة مرتبطة بنشاط شركة فسفاط قفصة.
وشملت الأبحاث في القضية كلا من النائب السابق بالبرلمان المنحل ورجل الأعمال لطفي علي، وشقيقه، إضافة إلى الرئيس المدير العام السابق لشركة فسفاط قفصة رمضان صويد.
وخلال الجلسة، تقدم محامو بعض المتهمين بمطالب تأجيل المحاكمة مع الإفراج عن موكليهم ولو بضمان مالي، غير أنّ هيئة الدائرة وبعد المفاوضة قررت رفض جميع مطالب الإفراج وتأجيل النظر في الملف إلى شهر أكتوبر المقبل.
