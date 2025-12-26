Babnet   Latest update 09:22 Tunis

البحث عن الذات والإيمان.. اللغة بوابة الحقيقة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/62fd5c82e0aa80.02563801_foqihpkljemgn.jpg width=100 align=left border=0>
محمد الحمّار
Bookmark article    Publié le Vendredi 26 Decembre 2025 - 09:09 قراءة: 1 د, 19 ث
      
محمد الحمّار

يتبيّن لي شيئًا فشيئًا أنّ البحث عن الذات هو لبّ الإيمان بالله وبرسالته التي نزلت على محمد . البحث عن الذات يتقاطع مع البحث عن الحقيقة حتى خارج الذات. إنه إيمان ممارسة أيّ عمل وسلوك. بقدر ما أنت تبحث عن الحقيقة في ذاتك وفي خارجها ما أنت ترقى بإيمانك.



إنّ الوسائل والآليات التي هي في خدمة الإيمان، مثل إقامة الصلاة والدعاء والاستغفار والصلاة على النبي، فهي كلّها مبنية على ركيزة أساسية: اللغة.

أنت تقيم الصلاة وتدعو وتستغفر وتصلّي على النبي بواسطة اللغة. بالتالي، عنايتك بتعلّم اللغة بما تشتمل عليه من نحو وصرف وأساليب كلام وكتابة، وعنايتك بإتقانها وتجويدها، يوصلك إلى إدراك الحقيقة عن ذاتك وعن مجتمعك وعن العالم وعن الكون.

هذا يعني أنك قد تكون حافظًا للقرآن كاملًا، وقد تكون مقيمًا للصلاة وداعيًا الله ومسبّحًا ومستغفرًا ومصلّيًا على النبي، لكن ربما لن تكون قادرًا على ملامسة الحقيقة حول ذاتك وما حولك. السبب في ذلك أنك لم تُعرِ اللغة المكانة المركزية التي تستحقّها.

اللغة هي الوجه الآخر للدين. وبطبيعة الحال فالتكلّم هو الوجه الآخر للتديّن. أمّا الشرط فهو التكلّم الواعي بضرورة البحث عن الحقيقة.

قد تكون لمدة قصيرة أو طويلة متكلّمًا في علم الطب أو في علم الرياضيات أو الفيزياء والكيمياء أو في علوم الأرض وسائر العلوم الكونية، ولكنك لم تحاول البحث عن ذاتك في كلامك عن علمك. هذا يضمن لك امتيازًا، لكنه امتياز مادّي صرف، خالٍ من التوازن بين المادة والروح، خالٍ من التوحيد.

أمّا إذا توفّر مع كلامك هذا شرط البحث عن الحقيقة في ذاتك وخارجها، إذن فأنت بالغٌ للتوازن ومحقّق للتوحيد. إذن فأنت نقلت إسلامك لله وإيمانك برسالة محمد من طور التديّن الشكلي إلى طور التديّن العملي، الفعّال، المنجز، البنّاء.

   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 320885

babnet
Can 2025
 CAN 2025  13:30 Angola CAN 2025 - Zimbabwe CAN 2025
 CAN 2025  16:00 Egypte CAN 2025 - Afrique du Sud CAN 2025
 CAN 2025  18:30 Zambie CAN 2025 - Comores CAN 2025
 CAN 2025  21:00 Maroc CAN 2025 - Mali CAN 2025

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 26 ديسمبر 2025 | 6 رجب 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:44
17:11
14:51
12:27
07:30
05:57
الرطــوبة:
% 87
Babnet
Babnet18°
12° Babnet
الــرياح:
1.03 كم/س
Babnet
Babnet11°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
18°-11
16°-10
17°-11
16°-10
16°-9
  • Avoirs en devises 25464,7
  • (25/12)
  • Jours d'importation 107
  • 1 € = 3,39226 DT
  • (25/12)
  • 1 $ = 2,90530 DT
  • Solde Compte du Trésor     (24/12)     1390,8 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (24/12)   26317 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Tous les articles loi de finance 2026