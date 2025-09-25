Babnet   Latest update 20:13 Tunis

منوبة: فتح بحث تحقيقي بعد العثور على جثة أستاذ ثانوي محروقة داخل شقته

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68d59333243d36.75614090_mkjefpgliohnq.jpg width=100 align=left border=0>
صورة توضيحية
Publié le Jeudi 25 Septembre 2025 - 20:07
      
أذنت النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بمنوبة، اليوم الخميس، بفتح بحث تحقيقي على إثر العثور على جثة أستاذ تعليم ثانوي محروقة بالكامل داخل شقته بحي بن يونس.

كما أمرت النيابة برفع الجثة وعرضها على مصالح الطب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة بدقة، وفق ما أكده مصدر أمني لااعة الديوان.





الخميس 25 سبتمبر 2025 | 3 ربيع الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:40
18:14
15:36
12:18
06:10
04:43
