منوبة: فتح بحث تحقيقي بعد العثور على جثة أستاذ ثانوي محروقة داخل شقته

أذنت النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بمنوبة، اليوم الخميس، بفتح بحث تحقيقي على إثر العثور على جثة أستاذ تعليم ثانوي محروقة بالكامل داخل شقته بحي بن يونس.



كما أمرت النيابة برفع الجثة وعرضها على مصالح الطب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة بدقة، وفق ما أكده مصدر أمني لااعة الديوان.









