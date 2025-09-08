Babnet   Latest update 10:46 Tunis

جبل الجلود: إيقاف مجرم خطير محل 20 منشور تفتيش

Publié le Lundi 08 Septembre 2025 - 10:05
      
تمكّنت فرقة الشرطة العدلية بجبل الجلود من إلقاء القبض على مجرم خطير بعد نصب كمين محكم، وذلك وفق ما أفادت به مصادر أمنية اليوم.

الموقوف، الذي كان محل 20 منشور تفتيش لفائدة هياكل قضائية وأمنية، تورّط في سلسلة من عمليات سلب واعتداءات بالعنف الشديد استهدفت المواطنين، حيث كان يقوم بارتكاب براكاجات دموية لافتكاك الهواتف الجوالة والأموال ومقتنيات المتضرّرين تحت التهديد.



وقد أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس 2 بالاحتفاظ بالمتهم وتحرير محضر في الغرض، في انتظار إحالته على أنظار العدالة.


الاثنين 08 سبتمبر 2025 | 16 ربيع الأول 1447
