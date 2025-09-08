جبل الجلود: إيقاف مجرم خطير محل 20 منشور تفتيش

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5f3651fa4207b4.03294707_eqjkmngiolhpf.jpg width=100 align=left border=0>

تمكّنت فرقة الشرطة العدلية بجبل الجلود من إلقاء القبض على مجرم خطير بعد نصب كمين محكم، وذلك وفق ما أفادت به مصادر أمنية اليوم.



الموقوف، الذي كان محل 20 منشور تفتيش لفائدة هياكل قضائية وأمنية، تورّط في سلسلة من عمليات سلب واعتداءات بالعنف الشديد استهدفت المواطنين، حيث كان يقوم بارتكاب براكاجات دموية لافتكاك الهواتف الجوالة والأموال ومقتنيات المتضرّرين تحت التهديد.

