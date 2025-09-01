العثور على جثة شاب داخل بئر بغابة بومقسم بمساكن

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68b61005bb73f3.01152830_igonjfphkmqel.jpg width=100 align=left border=0>

تمّ مساء اليوم العثور على جثة شاب داخل بئر في غابة بومقسم بمعتمدية مساكن من ولاية سوسة. وتحولت الوحدات الأمنية على عين المكان مرفوقة بممثل النيابة العمومية، حيث تمّت المعاينة الأولية للجثة.



وأذنت النيابة العمومية بفتح بحث عدلي لكشف ملابسات الحادثة، كما تمّ رفع الجثة للطب الشرعي قصد تحديد أسباب الوفاة بدقّة. ولا تزال الأبحاث متواصلة.





