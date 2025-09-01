Babnet   Latest update 23:12 Tunis

العثور على جثة شاب داخل بئر بغابة بومقسم بمساكن

Publié le Lundi 01 Septembre 2025 - 22:24
      
تمّ مساء اليوم العثور على جثة شاب داخل بئر في غابة بومقسم بمعتمدية مساكن من ولاية سوسة. وتحولت الوحدات الأمنية على عين المكان مرفوقة بممثل النيابة العمومية، حيث تمّت المعاينة الأولية للجثة.

وأذنت النيابة العمومية بفتح بحث عدلي لكشف ملابسات الحادثة، كما تمّ رفع الجثة للطب الشرعي قصد تحديد أسباب الوفاة بدقّة. ولا تزال الأبحاث متواصلة.



