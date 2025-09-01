"العميد شكري الجبري: تونس تواجه إغراقًا غير مسبوق بالمخدرات.. والتصدّي مسؤولية مجتمع كامل"

في فقرة "Arrière Plan" على إذاعة الجوهرة أف أم، خُصّص النقاش هذا اليوم لموضوع انتشار المخدرات والبضائع المهرّبة التي باتت تغزو مختلف مناطق البلاد، في ظل أرقام قياسية للمحجوزات.



استضاف البرنامج الذي يقدّمه حاتم بن عمارة ووخليفة بن سالم، العميد شكري الجبري، الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للديوانة ومدير إدارة الحرس الديواني، للحديث عن آخر عمليات الحجز وأبعاد ظاهرة الإغراق بالمخدرات.



عملية نوعية في بن عروس



حصيلة سبعة أشهر



المخدرات: أرقام صادمة وخطر متنامٍ



مسؤولية مجتمعية مشتركة



أكد العميد شكري الجبري أن وحدات الحرس الديواني، بالتنسيق مع الإدارة الفرعية للاستعلامات وفرقتي بن عروس وتونس وفرقة الطلائع وبإسناد من المصالح الأمنية، تمكنت يوم أمس من مداهمة أحد المحلات بجهة بن عروس إثر عمل استعلامي دقيق. وأسفرت العملية عنبقيمة جملية فاقتوصف الجبري العملية بـ"النوعية والمميزة"، مشيدًا بجهود أعوان الحرس الديواني وكفاءتهم العالية في التصدي لمثل هذه الجرائم المنظمة.كشف الناطق الرسمي باسم الديوانة أن حصيلة تدخلات الحرس الديواني خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2025 شملت:حجز.لمحلات ومخازن عشوائية.(دون احتساب وسائل النقل).أما بخصوص المواد المحجوزة، فقد شملت:، أغلبها مخصّصة للتهريب نحو الخارج وتشمل أدوية أمراض مزمنة كالقلب والسكري والضغط.عملة مزيّفة.أبرز الجبري أن وحدات الديوانة، بالتنسيق مع الهياكل الأمنية، تمكنت من حجز، إلى جانبمنذ بداية السنة إلى حدود نهاية جويلية.وأشار إلى أنّ الكميات المحجوزة باتت "مهولة وغير مسبوقة"، وهو ما يعكس من جهة ارتفاع الاستهلاك الداخلي خاصة في صفوف، ومن جهة أخرى اتساع نشاط شبكات التهريب المنظمة التي تستهدف السوق التونسية.شدد العميد شكري الجبري على أن مواجهة ظاهرة المخدرات والتهريب لم تعد مسؤولية الأجهزة الأمنية وحدها، بل أصبحتتتطلب وعيًا أكبر من الأولياء والمجتمع المدني لحماية الشباب من هذه الآفة.كما نوّه بجهود التعاون بين الديوانة والحرس الوطني وبقية المصالح الأمنية، مؤكدًا أن "أعين وأذان الديوانة دائمًا يقظة لحماية التونسيين، وحجز كل ما يهدد أمنهم وصحتهم واقتصاد البلاد".