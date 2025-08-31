Babnet   Latest update 22:15 Tunis

الحرس الديواني يحجز بضائع مهرّبة بقيمة تفوق 1.2 مليون دينار في بن عروس

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/64663ff2046fb0.15325778_lfjnohipmgkeq.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Dimanche 31 Août 2025 - 22:00
      
أعلنت الإدارة العامة للديوانة أنّ مصالح الحرس الديواني تمكنت من حجز كميات هامة من البضائع الاستهلاكية المهرّبة تفوق قيمتها الجملية 1.2 مليون دينار، وذلك إثر عملية استعلام ورصد وتفتيش دقيقة بجهة بن عروس.

وأوضحت الديوانة في بلاغ لها أنّ العملية نُفّذت من قبل الإدارة الفرعية للاستعلامات بالتنسيق مع فرقتي الحرس الديواني بكل من تونس وبن عروس وفرقة الطلائع، وبإسناد من المصالح الأمنية بالجهة.



وأسفرت العملية عن حجز ملابس جاهزة وأحذية رياضية وكماليات هواتف جوالة ومصوغ مزيّف وساعات يدوية إلى جانب أصناف أخرى من البضائع المهرّبة، بعد مداهمة وتفتيش أحد المحلات بالمنطقة.

وتم تحرير محضر في الغرض وإحالة الملف على المصالح القضائية المختصة، في إطار مواصلة الجهود الوطنية الرامية إلى التصدي لظاهرة التهريب وحماية النسيج الاقتصادي.


