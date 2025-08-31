الحرس الديواني يحجز بضائع مهرّبة بقيمة تفوق 1.2 مليون دينار في بن عروس

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/64663ff2046fb0.15325778_lfjnohipmgkeq.jpg width=100 align=left border=0>

أعلنت الإدارة العامة للديوانة أنّ مصالح الحرس الديواني تمكنت من حجز كميات هامة من البضائع الاستهلاكية المهرّبة تفوق قيمتها الجملية 1.2 مليون دينار، وذلك إثر عملية استعلام ورصد وتفتيش دقيقة بجهة بن عروس.



وأوضحت الديوانة في بلاغ لها أنّ العملية نُفّذت من قبل الإدارة الفرعية للاستعلامات بالتنسيق مع فرقتي الحرس الديواني بكل من تونس وبن عروس وفرقة الطلائع، وبإسناد من المصالح الأمنية بالجهة.

