استئناف العمل بالتوقيت الشتوي بداية من 1 سبتمبر
أعلنت رئاسة الحكومة عن استئناف العمل بالتوقيت الشتوي بالإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وذلك ابتداء من يوم الإثنين 1 سبتمبر 2025، عملا بأحكام الأمر الحكومي عدد 1710 لسنة 2012 المؤرخ في 14 سبتمبر 2012.
وجاء في بلاغ رئاسة الحكومة أنّ توقيت العمل سيكون كالآتي:
وجاء في بلاغ رئاسة الحكومة أنّ توقيت العمل سيكون كالآتي:
* من الإثنين إلى الخميس: من الساعة 08:30 صباحا إلى 12:30 ظهرا، ومن 13:30 إلى 17:30 مساء.
* يوم الجمعة: من الساعة 08:00 إلى 13:00 ظهرا، ومن 14:30 إلى 17:30 مساء.
القرار يدخل حيّز التنفيذ بداية من الأسبوع القادم مع انتهاء فترة التوقيت الصيفي.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 314043