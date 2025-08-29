استئناف العمل بالتوقيت الشتوي بداية من 1 سبتمبر

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5b8bc69cf3faf3.53410957_iqlmhpekjongf.jpg width=100 align=left border=0>

أعلنت رئاسة الحكومة عن استئناف العمل بالتوقيت الشتوي بالإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وذلك ابتداء من يوم الإثنين 1 سبتمبر 2025، عملا بأحكام الأمر الحكومي عدد 1710 لسنة 2012 المؤرخ في 14 سبتمبر 2012.



وجاء في بلاغ رئاسة الحكومة أنّ توقيت العمل سيكون كالآتي:

