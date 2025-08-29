Babnet   Latest update 09:30 Tunis

استئناف العمل بالتوقيت الشتوي بداية من 1 سبتمبر

Publié le Vendredi 29 Août 2025 - 09:30
      
أعلنت رئاسة الحكومة عن استئناف العمل بالتوقيت الشتوي بالإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وذلك ابتداء من يوم الإثنين 1 سبتمبر 2025، عملا بأحكام الأمر الحكومي عدد 1710 لسنة 2012 المؤرخ في 14 سبتمبر 2012.

وجاء في بلاغ رئاسة الحكومة أنّ توقيت العمل سيكون كالآتي:



* من الإثنين إلى الخميس: من الساعة 08:30 صباحا إلى 12:30 ظهرا، ومن 13:30 إلى 17:30 مساء.
* يوم الجمعة: من الساعة 08:00 إلى 13:00 ظهرا، ومن 14:30 إلى 17:30 مساء.

القرار يدخل حيّز التنفيذ بداية من الأسبوع القادم مع انتهاء فترة التوقيت الصيفي.


