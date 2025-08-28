Babnet   Latest update 13:42 Tunis

الغرفة الوطنية للقصّابين: لحوم الضأن المورّدة بـ38 دينار للكيلو دعما للمستهلك

Publié le Jeudi 28 Août 2025 - 13:04
      
أكّد رئيس الغرفة الوطنية للقصّابين أحمد العميري أنّ الغرفة قرّرت، في مبادرة استثنائية، بيع لحوم الضأن المورّدة بأسعار تفاضلية أقل من السعر الرسمي المعلن من وزارة التجارة، وذلك دعمًا للمستهلك التونسي ومراعاة للقدرة الشرائية.

وأوضح العميري أنّ سعر بيع الكيلوغرام الواحد حُدّد بـ 38,900 دينار من طرف وزارة التجارة، غير أنّ الغرفة الوطنية للقصّابين ستوفّره للمواطنين بـ 38 دينارًا فقط في عدد من الأسواق المركزية والنقاط المحددة، من بينها السوق المركزية بالعاصمة، الكبارية، باب الجبلي، سيدي البحري، حمام الأنف، الوردية، البحر الأزرق وسكرة.

وأضاف أنّ هذه الخطوة تأتي للعمل على تخفيف الأسعار وضمان تزويد السوق بكميات كافية من اللحوم، مشيرًا إلى أنّ هذه المبادرة ليست الأولى من نوعها، حيث سبق للغرفة أن قامت بإجراءات مماثلة خلال شهر رمضان وعيد الأضحى.

وشدّد العميري على أنّ الهدف الأساسي للغرفة هو الوقوف إلى جانب المواطن التونسي عبر توفير لحوم ذات جودة عالية بأسعار معقولة، مؤكدًا أنّ هذه التخفيضات ستدخل حيّز التنفيذ بداية من يوم الجمعة 29 أوت 2025.



