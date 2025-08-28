الغرفة الوطنية للقصّابين: لحوم الضأن المورّدة بـ38 دينار للكيلو دعما للمستهلك

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6799df21bde882.14305559_gqmjfenkiploh.jpg width=100 align=left border=0>

أكّد رئيس الغرفة الوطنية للقصّابين أحمد العميري أنّ الغرفة قرّرت، في مبادرة استثنائية، بيع لحوم الضأن المورّدة بأسعار تفاضلية أقل من السعر الرسمي المعلن من وزارة التجارة، وذلك دعمًا للمستهلك التونسي ومراعاة للقدرة الشرائية.



وأوضح العميري أنّ سعر بيع الكيلوغرام الواحد حُدّد بـ 38,900 دينار من طرف وزارة التجارة، غير أنّ الغرفة الوطنية للقصّابين ستوفّره للمواطنين بـ 38 دينارًا فقط في عدد من الأسواق المركزية والنقاط المحددة، من بينها السوق المركزية بالعاصمة، الكبارية، باب الجبلي، سيدي البحري، حمام الأنف، الوردية، البحر الأزرق وسكرة.

