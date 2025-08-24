بداية من الأسبوع المقبل: توريد 200 طن من لحم الضأن المبرد لبيعها بـ38,900 د للكلغ

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/65f97c0b737412.01521074_mqfokenhpljig.jpg width=100 align=left border=0>

صرّح مدير المرصد الوطني للتزويد والأسعار بوزارة التجارة وتنمية الصادرات، رمزي الطرابلسي، لـ(وات) أنّ الوزارة ستشرع بداية من الأسبوع المقبل في توريد 200 طن من لحم الضأن المبرد بمعدل 20 طنا أسبوعيا، وذلك في إطار خطة لتعديل السوق وتحسين العرض.



وأوضح الطرابلسي أنّ سعر البيع للعموم حُدّد بـ38,900 د/كلغ، مشيرا إلى أنّ السوق المحلية تشهد ضغوطا على مستوى التزويد نتيجة تقلّص الإنتاج بفعل سنوات الجفاف، وهو ما انعكس على الأسعار التي وصلت في بعض المناطق إلى نحو 60 دينارا للكلغ.

