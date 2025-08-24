بداية من الأسبوع المقبل: توريد 200 طن من لحم الضأن المبرد لبيعها بـ38,900 د للكلغ

Babnet   Latest update 13:19 Tunis

صرّح مدير المرصد الوطني للتزويد والأسعار بوزارة التجارة وتنمية الصادرات، رمزي الطرابلسي، لـ(وات) أنّ الوزارة ستشرع بداية من الأسبوع المقبل في توريد 200 طن من لحم الضأن المبرد بمعدل 20 طنا أسبوعيا، وذلك في إطار خطة لتعديل السوق وتحسين العرض.

وأوضح الطرابلسي أنّ سعر البيع للعموم حُدّد بـ38,900 د/كلغ، مشيرا إلى أنّ السوق المحلية تشهد ضغوطا على مستوى التزويد نتيجة تقلّص الإنتاج بفعل سنوات الجفاف، وهو ما انعكس على الأسعار التي وصلت في بعض المناطق إلى نحو 60 دينارا للكلغ.



وأكد المسؤول أنّ الوزارة تواصل أيضا توريد لحوم الأبقار المبردة بمعدل 20 طنا أسبوعيا تباع بـ37,900 د/كلغ بالنسبة للهبرة و34 د/كلغ للجومانة.

كما دعا الولاة إلى فتح نقاط بيع مباشرة نموذجية لتوزيع اللحوم الحمراء الموردة، مبرزا أنّ خطة العمل الحكومية تشمل تنمية قطيع الأبقار والأغنام لتحسين العرض المحلي خلال السنوات القادمة.

بالأرقام:

* الكميات: 200 طن ضأن مبرد (20 طن/أسبوع).
* سعر البيع: 38,900 د/كلغ.
* لحوم الأبقار المبردة: 20 طن/أسبوع (37,900 د للهبرة – 34 د للجومانة).
* انطلاق البرنامج: الأسبوع المقبل.



