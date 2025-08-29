الاحتفاظ بـ8 أشخاص بشبهة رشق سيارات بمواد صلبة بحي ابن سينا

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس 2 بالاحتفاظ بثمانية أشخاص، على خلفية رشق سيارات بمواد صلبة على مستوى جسر بحي ابن سينا بالعاصمة، مما تسبب في تعطل حركة المرور وإثارة الذعر بين السواق ومرافقيهم.



العميد ديدي: مسؤولية الأولياء أساسية



"الأولياء لازم يتحاسبوا، القانون واضح: إذا الوالدين عاجزين عن تربية أبنائهم، يتحملوا هم المسؤولية. هذه الحجارة يمكن أن تتحول إلى ‘خرطوشة’ بفعل سرعة السيارة وتؤدي إلى قتل أرواح."

الكابتن خالد حسني: ظاهرة متكرّرة وخطيرة



"عشنا مثل هذه الممارسات في أحياء عديدة. أحيانا نقضي ساعات عالقين في الطرقات بسبب رشق الحجارة. هذه الظاهرة صارت تتكرر وتنتشر بشكل مقلق."

"المؤسف أنّ الناس أصبحوا يخافون من أطفال صغار، بدل أن نخاف عليهم."

دعوة إلى حلول اجتماعية وردع فعلي



