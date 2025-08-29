Babnet   Latest update 08:13 Tunis

رئيس الجمهورية يشرف على موكب الاحتفال بيوم العلم

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68b14ff4be46a2.81806853_ponmhlfgekqji.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 29 Août 2025 - 05:59
      
أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيّد أمس الخميس بقصر قرطاج، على موكب الاحتفال بيوم العلم تمّ خلاله تكريم المتفوقين والمتميزين في قطاع التربية والتعليم والبحث العلمي

كما تم إسناد جوائز خاصة إلى عائلات ضحايا الحادث الذي أودى يوم14 أفريل 2025 بحياة ثلاثة تلاميذ بمدينة المزونة من ولاية سيدي بوزيد إثر اجتيازهم لإحدى المواد للحصول على شهادة الباكالوريا، وفق بلاغ اعلامي لمصالح الرئاسة






Babnet

