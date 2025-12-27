مجموعة الخطوط التونسية: تراجع طفيف في العجز ليناهز 220،8 مليون دينار خلال سنة 2022

أظهرت القوائم المالية لمجموعة شركة الخطوط التونسية، الصادرة السبت على موقع بورصة تونس للأوراق المالية، تسجيل تراجع طفيف في العجز ليبلغ 220،8 مليون دينار خلال سنة 2022، مقابل 335 مليون دينار خلال السنة السابقة.



تحسّن في النتائج مدفوع بارتفاع العائدات



مكوّنات المجموعة



تراجع طفيف في إجمالي الأصول



جلسة المصادقة



ويُعزى هذا التحسّن في النتيجة المجمّعة أساسًا إلى الارتفاع الكبير في عائدات الشركة بنسبة، إذ انتقلت منسنة 2021 إلىسنة 2022.ويُشار إلى أنمن هذه العائدات تم تحقيقها من قبل الناقل الوطنيوتضم مجموعة الخطوط التونسية، بشكل أساسي، الناقل الوطني الخطوط التونسية، إلى جانب شركاتها التابعة، ومن بينها:المختصة في صيانة وهندسة الطائراتالمكلفة بالخدمات الأرضيةالمتخصصة أساسًا في الرحلات الجهويةكما تبيّن القوائم المالية للمجموعة، إلى حدود، أن إجمالي الأصول بلغ نحو، مسجّلًا تراجعًا طفيفًا بنسبةمقارنة بسنة 2021.ومن المنتظر أن تُعرض القوائم المالية لمجموعة الخطوط التونسية على مصادقة، المقرّر عقدها يوم