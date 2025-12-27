مجموعة الخطوط التونسية: تراجع طفيف في العجز ليناهز 220،8 مليون دينار خلال سنة 2022
أظهرت القوائم المالية لمجموعة شركة الخطوط التونسية، الصادرة السبت على موقع بورصة تونس للأوراق المالية، تسجيل تراجع طفيف في العجز ليبلغ 220،8 مليون دينار خلال سنة 2022، مقابل 335 مليون دينار خلال السنة السابقة.
تحسّن في النتائج مدفوع بارتفاع العائدات
ويُعزى هذا التحسّن في النتيجة المجمّعة أساسًا إلى الارتفاع الكبير في عائدات الشركة بنسبة 93 بالمائة، إذ انتقلت من 733،5 مليون دينار سنة 2021 إلى 1416،5 مليون دينار سنة 2022.
ويُشار إلى أن 88 بالمائة من هذه العائدات تم تحقيقها من قبل الناقل الوطني الخطوط التونسية.
مكوّنات المجموعةوتضم مجموعة الخطوط التونسية، بشكل أساسي، الناقل الوطني الخطوط التونسية، إلى جانب شركاتها التابعة، ومن بينها:
* شركة الخطوط التونسية الفنية المختصة في صيانة وهندسة الطائرات
* شركة الخطوط التونسية للخدمات المكلفة بالخدمات الأرضية
* الخطوط التونسية السريعة المتخصصة أساسًا في الرحلات الجهوية
