Babnet   Latest update 19:18 Tunis

مجموعة الخطوط التونسية: تراجع طفيف في العجز ليناهز 220،8 مليون دينار خلال سنة 2022

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/691b0ef770d364.15393683_jlofghqnpmeik.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Samedi 27 Decembre 2025 - 18:28 قراءة: 0 د, 57 ث
      
أظهرت القوائم المالية لمجموعة شركة الخطوط التونسية، الصادرة السبت على موقع بورصة تونس للأوراق المالية، تسجيل تراجع طفيف في العجز ليبلغ 220،8 مليون دينار خلال سنة 2022، مقابل 335 مليون دينار خلال السنة السابقة.

تحسّن في النتائج مدفوع بارتفاع العائدات


ويُعزى هذا التحسّن في النتيجة المجمّعة أساسًا إلى الارتفاع الكبير في عائدات الشركة بنسبة 93 بالمائة، إذ انتقلت من 733،5 مليون دينار سنة 2021 إلى 1416،5 مليون دينار سنة 2022.


ويُشار إلى أن 88 بالمائة من هذه العائدات تم تحقيقها من قبل الناقل الوطني الخطوط التونسية.

مكوّنات المجموعة

وتضم مجموعة الخطوط التونسية، بشكل أساسي، الناقل الوطني الخطوط التونسية، إلى جانب شركاتها التابعة، ومن بينها:

* شركة الخطوط التونسية الفنية المختصة في صيانة وهندسة الطائرات
* شركة الخطوط التونسية للخدمات المكلفة بالخدمات الأرضية
* الخطوط التونسية السريعة المتخصصة أساسًا في الرحلات الجهوية

تراجع طفيف في إجمالي الأصول

كما تبيّن القوائم المالية للمجموعة، إلى حدود 31 ديسمبر 2022، أن إجمالي الأصول بلغ نحو 1915،1 مليون دينار، مسجّلًا تراجعًا طفيفًا بنسبة 8،2 بالمائة مقارنة بسنة 2021.

جلسة المصادقة

ومن المنتظر أن تُعرض القوائم المالية لمجموعة الخطوط التونسية على مصادقة الجلسة العامة العادية، المقرّر عقدها يوم 30 ديسمبر 2025.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 320965

babnet
Can 2025
 CAN 2025  13:30 Benin CAN 2025 - Botswana CAN 2025
 CAN 2025  16:00 Senegal CAN 2025 - RD Congo CAN 2025
 CAN 2025  18:30 Ouganda CAN 2025 - Tanzanie CAN 2025
 CAN 2025  21:00 Nigeria CAN 2025 - Tunisie CAN 2025

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 27 ديسمبر 2025 | 7 رجب 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:45
17:12
14:52
12:27
07:31
05:58
الرطــوبة:
% 94
Babnet
Babnet18°
15° Babnet
الــرياح:
0.51 كم/س
Babnet
Babnet11°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
18°-11
18°-12
18°-12
17°-9
16°-9
  • Avoirs en devises 25475,1
  • (26/12)
  • Jours d'importation 108
  • 1 € = 3,38504 DT
  • (26/12)
  • 1 $ = 2,90350 DT
  • Solde Compte du Trésor     (25/12)     1269,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (25/12)   26449 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Tous les articles loi de finance 2026