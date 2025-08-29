باريس سان جيرمان يصطدم ببايرن ميونيخ وبرشلونة في دور المجموعات لرابطة الأبطال

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68aedc8e4b00e1.84813569_poefqimnjlhkg.jpg width=100 align=left border=0>

أسفرت قرعة مرحلة الدوري لرابطة الأبطال الأوروبية لكرة القدم، التي جرت يوم الخميس بموناكو، عن مواجهات نارية بين كبار القارة، أبرزها لقاء باريس سان جيرمان حامل اللقب مع كل من بايرن ميونيخ وبرشلونة.



وسيواجه الفريق الباريسي بقيادة لويس إنريكي أيضًا الثنائي الإنقليزي توتنهام هوتسبير ونيوكاسل يونايتد، إلى جانب أتلانتا الإيطالي وباير ليفركوزن الألماني.

