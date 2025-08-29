Babnet   Latest update 08:13 Tunis

باريس سان جيرمان يصطدم ببايرن ميونيخ وبرشلونة في دور المجموعات لرابطة الأبطال

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68aedc8e4b00e1.84813569_poefqimnjlhkg.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 29 Août 2025 - 08:09 قراءة: 0 د, 40 ث
      
أسفرت قرعة مرحلة الدوري لرابطة الأبطال الأوروبية لكرة القدم، التي جرت يوم الخميس بموناكو، عن مواجهات نارية بين كبار القارة، أبرزها لقاء باريس سان جيرمان حامل اللقب مع كل من بايرن ميونيخ وبرشلونة.

وسيواجه الفريق الباريسي بقيادة لويس إنريكي أيضًا الثنائي الإنقليزي توتنهام هوتسبير ونيوكاسل يونايتد، إلى جانب أتلانتا الإيطالي وباير ليفركوزن الألماني.



من جهته، سيكون ريال مدريد، المتوج بخمسة عشر لقبًا، على موعد مع صدامات قوية أمام فريقي مانشستر سيتي وليفربول، بالإضافة إلى مواجهة يوفنتوس في مدريد، في حين سيلتقي ليفربول كلًا من إنتر ميلان وصيف النسخة الماضية، وأتليتيكو مدريد وآينتراخت فرانكفورت. أما برشلونة، بطل إسبانيا ووصيف النسخة الماضية، فسوف يستضيف باريس سان جيرمان، ويخوض مقابلات خارج ميدانه ضد تشيلسي ونيوكاسل.

القرعة أكدت أن النسخة الجديدة من دوري الأبطال، بنظامها المُعدّل منذ الموسم الماضي، ستشهد مواجهات كبرى مبكّرة بين عمالقة الكرة الأوروبية.


