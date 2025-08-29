Babnet   Latest update 08:13 Tunis

الشكندالي: 107 أيام توريد مؤشر مطمئن... لكن لا يخفي هشاشة الاقتصاد التونسي

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/669784d3f1a788.24986403_ghifkmeqnojlp.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 29 Août 2025 - 07:44 قراءة: 1 د, 27 ث
      
قدّم رضا الشكندالي، أستاذ الاقتصاد والخبير في الشأن المالي، قراءة في تطورات الوضع المالي والاقتصادي في تونس، خلال مداخلة له في فقرة "Arrière_plan" ببرنامج "ناس الديوان" على إذاعة الجوهرة أف أم.

أرقام الاحتياطي والسيولة


ووفق معطيات صادرة عن البنك المركزي التونسي، بلغت الموجودات الصافية من العملة الأجنبية 24840 مليون دينار إلى حدود يوم أمس، أي ما يعادل 107 أيام توريد، فيما سجّلت الأوراق النقدية والمسكوكات المتداولة 26050 مليون دينار.


قراءة الشكندالي

أوضح الشكندالي أنّ بلوغ 107 أيام توريد يعتبر مؤشرا إيجابيا من حيث القدرة على ضمان الاستقرار النقدي والحفاظ على قيمة الدينار أمام العملات الأجنبية، بما يخفف من حدة التضخم المستورد. لكنه في المقابل شدّد على أنّ ارتفاع الاحتياطي ليس دائمًا مؤشرا صحيا، موضحا:
"في الفترة نفسها من سنة 2024 كان لدينا 115 يوما من التوريد، أي أن الرقم تراجع بثمانية أيام تقريبًا، وهو ما يعكس محدودية قدرة الاقتصاد الوطني على استغلال هذه الموارد في دعم الاستثمار والإنتاج".

وأضاف أنّ الحفاظ على العملة الصعبة دون استثمارها في المشاريع العمومية والمواد الأولية ونصف المصنّعة قد يخلق نوعا من الركود الاقتصادي ويضعف الثقة في المنظومة المصرفية، خاصة مع تداعيات القانون الجديد للشيكات الذي أثّر على المعاملات البنكية وأدى إلى اتساع رقعة الاقتصاد الموازي وارتفاع المخاطر المرتبطة بالتهرب الضريبي وغسيل الأموال.

الحاجة إلى إصلاحات هيكلية

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أنّ الأرقام الإيجابية بخصوص الاحتياطي يجب أن تُقرأ بحذر، لأنّ النجاعة الاقتصادية لا تقاس فقط بارتفاع المخزون من العملة الأجنبية، بل بمدى مساهمته في تمويل الاقتصاد الفعلي وتحفيز النمو والاستثمار المنتج.

وأكد أنّ تونس مطالبة بإجراء إصلاحات هيكلية شاملة في السياسات المالية والنقدية، إلى جانب تشجيع التصدير ودعم المؤسسات الاقتصادية حتى تعود الثقة بين الفاعلين الاقتصاديين والبنوك، مما يساهم في تقليص العجز التجاري وتعزيز النمو.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 314040


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 29 أوت 2025 | 6 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:24
18:54
16:01
12:27
05:48
04:17
الرطــوبة:
% 78
Babnet
Babnet34°
25° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet25°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
34°-25
33°-24
34°-23
41°-25
34°-26
  • Avoirs en devises
    24839,6

  • (28/08)
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 3,36311 DT        1$ =2,91635 DT
  • Solde Compte du Trésor   (28/08)   1245,4 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 08:13 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    