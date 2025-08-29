الشكندالي: 107 أيام توريد مؤشر مطمئن... لكن لا يخفي هشاشة الاقتصاد التونسي

قدّم رضا الشكندالي، أستاذ الاقتصاد والخبير في الشأن المالي، قراءة في تطورات الوضع المالي والاقتصادي في تونس، خلال مداخلة له في فقرة "Arrière_plan" ببرنامج "ناس الديوان" على إذاعة الجوهرة أف أم.



أرقام الاحتياطي والسيولة



قراءة الشكندالي



"في الفترة نفسها من سنة 2024 كان لدينا 115 يوما من التوريد، أي أن الرقم تراجع بثمانية أيام تقريبًا، وهو ما يعكس محدودية قدرة الاقتصاد الوطني على استغلال هذه الموارد في دعم الاستثمار والإنتاج".

الحاجة إلى إصلاحات هيكلية



ووفق معطيات صادرة عن، بلغتإلى حدود يوم أمس، أي ما يعادل، فيما سجّلتأوضح الشكندالي أنّ بلوغ 107 أيام توريد يعتبر مؤشرا إيجابيا من حيثوالحفاظ على قيمة الدينار أمام العملات الأجنبية، بما يخفف من حدة. لكنه في المقابل شدّد على أنّ ارتفاع الاحتياطي ليس دائمًا مؤشرا صحيا، موضحا:وأضاف أنّ الحفاظ على العملة الصعبة دون استثمارها فيقد يخلق نوعا منويضعف الثقة في المنظومة المصرفية، خاصة مع تداعياتالذي أثّر على المعاملات البنكية وأدى إلىوارتفاع المخاطر المرتبطة بالتهرب الضريبي وغسيل الأموال.وأشار الخبير الاقتصادي إلى أنّ الأرقام الإيجابية بخصوص الاحتياطي يجب أن تُقرأ بحذر، لأنّ النجاعة الاقتصادية لا تقاس فقط بارتفاع المخزون من العملة الأجنبية، بل بمدى مساهمته فيوتحفيزوأكد أنّ تونس مطالبة بإجراءفي السياسات المالية والنقدية، إلى جانبودعم المؤسسات الاقتصادية حتى تعود الثقة بين الفاعلين الاقتصاديين والبنوك، مما يساهم في تقليص العجز التجاري وتعزيز النمو.