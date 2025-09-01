وفاة أربعينية بعد شجار بالقصرين: تقرير الطب الشرعي يحسم أسباب الوفاة

أكد المساعد الأول لوكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم محاكم القصرين، القاضي، أنّ تقرير الطب الشرعي الصادر اليوم الاثنين 1 سبتمبر 2025، أثبت أنّ، بل تعود إلى معاناتها من أمراض سابقة.وأوضح العمري، في تصريح لإذاعة، أنّعلى خلفية الحادثة مثلت أمام المحكمة الابتدائية بالقصرين، في انتظار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنها.