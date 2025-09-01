Babnet   Latest update 14:09 Tunis

وفاة أربعينية بعد شجار بالقصرين: تقرير الطب الشرعي يحسم أسباب الوفاة

Publié le Lundi 01 Septembre 2025 - 12:56
      
أكد المساعد الأول لوكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم محاكم القصرين، القاضي عماد العمري، أنّ تقرير الطب الشرعي الصادر اليوم الاثنين 1 سبتمبر 2025، أثبت أنّ وفاة سيدة أربعينية بحي النور لم تكن ناجمة عن عنف، بل تعود إلى معاناتها من أمراض سابقة.
وأوضح العمري، في تصريح لإذاعة موزاييك، أنّ المظنون فيها على خلفية الحادثة مثلت أمام المحكمة الابتدائية بالقصرين، في انتظار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنها.



وكانت قد توفيت، الجمعة الماضي، إثر نشوب خصومة بينها وبين جارتها على خلفية خلاف بين أطفال الحي. وقد أذنت النيابة العمومية بالاحتفاظ بالجارة، بعد أن عاين قاضي التحقيق الجثة، والتي لم تُسجل عليها آثار عنف واضحة، قبل أن يحسم تقرير الطب الشرعي في المسألة.


