الأجندة الجبائية لشهر سبتمبر 2025 تتضمن خمسة مواعيد لخلاص بعض الالتزامات
ضبطت الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية في الأجندة الجبائية لشهر سبتمبر 2025، خمسة مواعيد أساسية لخلاص بعض الالتزامات الجبائية المحمولة على الأشخاص الطبيعيين والمعنويين والشركات.
* 15 سبتمبر 2025: آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين.
* 22 سبتمبر 2025: آخر موعد لإيداع التصريح الشهري للأشخاص المعنويين المنخرطين بمنظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد.
* 25 سبتمبر 2025: آخر أجل لإيداع التصريح بالقسط الاحتياطي الثاني بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين.
* 29 سبتمبر 2025: آخر موعد لإيداع التصريح الشهري للأشخاص المعنويين من غير الخاضعين للتصريح ودفع الأداء عن بعد.
* 29 سبتمبر 2025: آخر أجل لإيداع التصريح بالقسط الاحتياطي الثاني بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين.
وأوضحت الإدارة العامة للأداءات أنّ هذه التواريخ تمثل الآجال القانونية القصوى لإيداع التصاريح الجبائية، وليست اليوم الوحيد المتاح لإيداعها، داعيةً إلى تقديم التصاريح قبل انتهاء الآجال لتفادي الاكتظاظ على القباضات المالية ولتفادي الضغط على المنظومة المعلوماتية.
