Babnet   Latest update 15:22 Tunis

الأجندة الجبائية لشهر سبتمبر 2025 تتضمن خمسة مواعيد لخلاص بعض الالتزامات

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6863cd983c5f55.24637171_ojfpilnghkeqm.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 01 Septembre 2025 - 14:53 قراءة: 0 د, 42 ث
      
ضبطت الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية في الأجندة الجبائية لشهر سبتمبر 2025، خمسة مواعيد أساسية لخلاص بعض الالتزامات الجبائية المحمولة على الأشخاص الطبيعيين والمعنويين والشركات.

* 15 سبتمبر 2025: آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين.

* 22 سبتمبر 2025: آخر موعد لإيداع التصريح الشهري للأشخاص المعنويين المنخرطين بمنظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد.

* 25 سبتمبر 2025: آخر أجل لإيداع التصريح بالقسط الاحتياطي الثاني بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين.
* 29 سبتمبر 2025: آخر موعد لإيداع التصريح الشهري للأشخاص المعنويين من غير الخاضعين للتصريح ودفع الأداء عن بعد.
* 29 سبتمبر 2025: آخر أجل لإيداع التصريح بالقسط الاحتياطي الثاني بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين.

وأوضحت الإدارة العامة للأداءات أنّ هذه التواريخ تمثل الآجال القانونية القصوى لإيداع التصاريح الجبائية، وليست اليوم الوحيد المتاح لإيداعها، داعيةً إلى تقديم التصاريح قبل انتهاء الآجال لتفادي الاكتظاظ على القباضات المالية ولتفادي الضغط على المنظومة المعلوماتية.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 314190


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 01 سبتمبر 2025 | 9 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:19
18:50
15:58
12:26
05:50
04:20
الرطــوبة:
% 27
Babnet
Babnet40°
39° Babnet
الــرياح:
7.72 كم/س
Babnet
Babnet25°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
40°-25
32°-24
31°-22
32°-21
31°-23
  • Avoirs en devises
    24859,6

  • (29/08)
  • Jours d'importation
    108
  •              1 € = 3,38567 DT        1$ =2,91480 DT
  • Solde Compte du Trésor   (29/08)   1162,0 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 15:22 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    