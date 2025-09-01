الأجندة الجبائية لشهر سبتمبر 2025 تتضمن خمسة مواعيد لخلاص بعض الالتزامات

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6863cd983c5f55.24637171_ojfpilnghkeqm.jpg width=100 align=left border=0>

ضبطت الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية في الأجندة الجبائية لشهر سبتمبر 2025، خمسة مواعيد أساسية لخلاص بعض الالتزامات الجبائية المحمولة على الأشخاص الطبيعيين والمعنويين والشركات.



* 15 سبتمبر 2025: آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين.

