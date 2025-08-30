القصرين: الاحتفاظ بامرأة بشبهة قتل جارتها إثر خلاف

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/girlsmenottes.jpg width=100 align=left border=0>

أفاد الناطق الرسمي باسم محاكم القصرين، المساعد الأول لوكيل الجمهورية القاضي عماد العمري، أنّ النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين أذنت بالاحتفاظ بامرأة بشبهة تورطها في قتل جارتها بعد خلاف نشب بينهما ليلة أمس.



وأضاف العمري، في تصريح لـ إذاعة الجوهرة أف أم، أنّ قاضي التحقيق تنقّل على عين المكان رفقة ممثل النيابة العمومية لمعاينة الجثة، مشيرا إلى أنّ المعاينة الأولية لم تُسجّل أي آثار عنف ظاهرة.

