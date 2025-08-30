Babnet   Latest update 18:29 Tunis

القصرين: الاحتفاظ بامرأة بشبهة قتل جارتها إثر خلاف

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/girlsmenottes.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Samedi 30 Août 2025 - 18:23
      
أفاد الناطق الرسمي باسم محاكم القصرين، المساعد الأول لوكيل الجمهورية القاضي عماد العمري، أنّ النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين أذنت بالاحتفاظ بامرأة بشبهة تورطها في قتل جارتها بعد خلاف نشب بينهما ليلة أمس.

وأضاف العمري، في تصريح لـ إذاعة الجوهرة أف أم، أنّ قاضي التحقيق تنقّل على عين المكان رفقة ممثل النيابة العمومية لمعاينة الجثة، مشيرا إلى أنّ المعاينة الأولية لم تُسجّل أي آثار عنف ظاهرة.



كما تقرر نقل الجثة إلى المستشفى الجامعي بدر الدين العلوي بالقصرين للتشريح الطبي قصد تحديد أسباب الوفاة بدقة، مع فتح بحث تحقيقي للكشف عن ملابسات الحادثة.


