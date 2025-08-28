Babnet   Latest update 07:25 Tunis

الرابطة الأولى: برنامج مباريات اليوم و النقل التلفزي

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5d8a1d7199eb71.69201105_pgjkmlonfhqei.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 28 Août 2025
      
تُستكمل، اليوم الخميس 28 أوت 2025، منافسات الجولة الرابعة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم بإجراء الدفعة الثانية من المباريات، حيث ستدور المواجهات وفق البرنامج التالي:

* النجم الساحلي – مستقبل قابس (الحكم: أشرف الحركاتي) – النقل المباشر على القناة الوطنية الثانية.

* الترجي الرياضي – مستقبل سليمان (الحكم: محمد علي قروية) – النقل المباشر على القناة الوطنية الثانية.

* النادي الصفاقسي – شبيبة العمران (الحكم: باسم بلعيد).
* ترجي جرجيس – اتحاد بن قردان (الحكم: نضال اللطيف) – النقل المباشر على القناة الوطنية الأولى.



