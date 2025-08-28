الرابطة الأولى: برنامج مباريات اليوم و النقل التلفزي
تُستكمل، اليوم الخميس 28 أوت 2025، منافسات الجولة الرابعة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم بإجراء الدفعة الثانية من المباريات، حيث ستدور المواجهات وفق البرنامج التالي:
* النجم الساحلي – مستقبل قابس (الحكم: أشرف الحركاتي) – النقل المباشر على القناة الوطنية الثانية.
* الترجي الرياضي – مستقبل سليمان (الحكم: محمد علي قروية) – النقل المباشر على القناة الوطنية الثانية.
* النادي الصفاقسي – شبيبة العمران (الحكم: باسم بلعيد).
* ترجي جرجيس – اتحاد بن قردان (الحكم: نضال اللطيف) – النقل المباشر على القناة الوطنية الأولى.
