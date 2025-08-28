الرابطة الأولى: برنامج مباريات اليوم و النقل التلفزي

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5d8a1d7199eb71.69201105_pgjkmlonfhqei.jpg width=100 align=left border=0>

تُستكمل، اليوم الخميس 28 أوت 2025، منافسات الجولة الرابعة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم بإجراء الدفعة الثانية من المباريات، حيث ستدور المواجهات وفق البرنامج التالي:



* النجم الساحلي – مستقبل قابس (الحكم: أشرف الحركاتي) – النقل المباشر على القناة الوطنية الثانية.

