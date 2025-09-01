Babnet   Latest update 23:12 Tunis

منظمة الصحة العالمية وزارة الصحة تطلقان مبادرة إقليمية لتعزيز نظام الترصد الوبائي لشلل الاطفال في تونس

Publié le Lundi 01 Septembre 2025 - 23:12
      
أطلقت وزارة الصحة، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، مبادرة إقليمية تهدف إلى مراجعة وتعزيز نظام الترصد الوبائي لشلل الأطفال في تونس، في إطار المتابعة المستمرة للمستجدات الصحية الإقليمية والدولية، وتعزيز القدرات الوطنية لضمان عدم عودة الفيروس الذي تم القضاء عليه في البلاد منذ تسعينات القرن الماضي، وفق ما ورد في بلاغ صادر اليوم الاثنين عن المنظمة.

وأوضحت منظمة الصحة العالمية بتونس أن المبادرة تقوم على ثلاثة محاور أساسية، تشمل التقييم الشامل لفعالية نظام الترصد الوطني، وتعزيز القدرات الصحية والمخبرية للفرق المختصة بالترصد والاستجابة، إضافة إلى تنظيم تمرين محاكاة لاختبار جاهزية النظام الوطني لمواجهة أي طارئ صحي محتمل.



وأكدت المنظمة أن الأنشطة الميدانية والورشات التقنية متواصلة في عدد من الولايات، على أن تُختتم بتمرين شامل يرمي إلى تقييم سرعة وفعالية الاستجابة الوطنية، مبرزة أن هذه الجهود المشتركة تعكس التزام تونس وشركائها بالحفاظ على هذا الإنجاز الصحي وحماية الأجيال القادمة.

آمال


