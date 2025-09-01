منظمة الصحة العالمية وزارة الصحة تطلقان مبادرة إقليمية لتعزيز نظام الترصد الوبائي لشلل الاطفال في تونس

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/66bdf7e7704138.69106682_knfgmqipoelhj.jpg width=100 align=left border=0>

أطلقت وزارة الصحة، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، مبادرة إقليمية تهدف إلى مراجعة وتعزيز نظام الترصد الوبائي لشلل الأطفال في تونس، في إطار المتابعة المستمرة للمستجدات الصحية الإقليمية والدولية، وتعزيز القدرات الوطنية لضمان عدم عودة الفيروس الذي تم القضاء عليه في البلاد منذ تسعينات القرن الماضي، وفق ما ورد في بلاغ صادر اليوم الاثنين عن المنظمة.



وأوضحت منظمة الصحة العالمية بتونس أن المبادرة تقوم على ثلاثة محاور أساسية، تشمل التقييم الشامل لفعالية نظام الترصد الوطني، وتعزيز القدرات الصحية والمخبرية للفرق المختصة بالترصد والاستجابة، إضافة إلى تنظيم تمرين محاكاة لاختبار جاهزية النظام الوطني لمواجهة أي طارئ صحي محتمل.

