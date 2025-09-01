Babnet   Latest update 18:32 Tunis

شركة صنع المشروبات بتونس ترد على الإشاعات وتؤكد التزامها بالشفافية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68b5ca2e73bef8.13769689_jnmiqphklfgeo.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 01 Septembre 2025 - 17:28
      
بلاغ صحفي - تُعلم شركة صنع المشروبات بتونس، المدرجة ببورصة تونس والرائدة في القطاع الصناعي منذ أكثر من قرن، الرأي العام بأنّ ما يتم تداوله حاليًا على بعض المنصات الرقمية من أخبار ومزاعم لا يمتّ للحقيقة بصلة ويفتقد إلى أي أساس من الصحّة.

وتُعرب الشركة في بلاغ تلقينا نسخة منه عن استيائها من هذه الحملة المغرضة التي تستهدف سمعتها ومصداقيتها ونزاهة حوكمتها، وتؤكد ما يلي:



* أنّ التدخل الأخير لفرقة مكافحة التهرب الضريبي يندرج في إطار العمليات الرقابية الدورية المعتادة، خلافًا لما تم الترويج له بتاريخ 02 أوت 2025.
* أنّها تتعاون بصفة مستمرة وشفافة مع جميع السلطات والهياكل الرقابية المختصة.
* التزامها بتطبيق أفضل معايير الحوكمة من خلال:

* آليات رقابة داخلية يشرف عليها كل من إدارة مراقبة التسيير وإدارة التدقيق الداخلي، ولجنة تدقيق منبثقة عن مجلس الإدارة برئاسة عضو مستقل.
رقابة خارجية من خلال المصادقة على الحسابات السنوية من طرف مكتبي مراقبي الحسابات: شركة مراقبي الحسابات المشتركين – م ت ب ف و مكتب التدقيق والاستشاريين*.
* مساهمتها الفاعلة في دعم الاقتصاد الوطني عبر خلق فرص التشغيل وتطوير الكفاءات الصناعية التونسية.

وإذ تشدد الشركة على أنّ نزاهتها لا تُقاس بالإشاعات وإنما تُجسَّد في شفافية ممارساتها واستمرارية التزامها الصناعي والمجتمعي، فإنها:

* تدين بشدّة كل محاولات التضليل والتشويه التي تستهدفها.
* تحتفظ بحقها القانوني في تتبّع كل من يثبت تورطه في صياغة أو نشر أو ترويج هذه الادعاءات الكاذبة.

وتؤكد شركة صنع المشروبات بتونس التزامها الثابت بقيمها القائمة على الجدية والانفتاح والمسؤولية، وتواصل العمل بنفس الروح من أجل تعزيز الثقة المتبادلة مع شركائها، ومساهميها، وموظفيها، وكافة المؤسسات الوطنية.


