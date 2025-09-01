شركة صنع المشروبات بتونس ترد على الإشاعات وتؤكد التزامها بالشفافية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68b5ca2e73bef8.13769689_jnmiqphklfgeo.jpg width=100 align=left border=0>

بلاغ صحفي - تُعلم شركة صنع المشروبات بتونس، المدرجة ببورصة تونس والرائدة في القطاع الصناعي منذ أكثر من قرن، الرأي العام بأنّ ما يتم تداوله حاليًا على بعض المنصات الرقمية من أخبار ومزاعم لا يمتّ للحقيقة بصلة ويفتقد إلى أي أساس من الصحّة.



وتُعرب الشركة في بلاغ تلقينا نسخة منه عن استيائها من هذه الحملة المغرضة التي تستهدف سمعتها ومصداقيتها ونزاهة حوكمتها، وتؤكد ما يلي:

