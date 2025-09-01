Babnet   Latest update 20:18 Tunis

الإطاحة بـ"الشبح" المكنى شهلول مروع الأهالي في الزهروني

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68b5e9d9a60bb0.31833222_pfeokhginjlqm.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 01 Septembre 2025 - 19:44 قراءة: 0 د, 41 ث
      
تمكّن رئيس مركز الأمن الوطني بالزهروني وأعوانه، اليوم، من الإطاحة بالمنحرف الخطير المكنى "شهلول"، وذلك إثر نصب كمين محكم بعد متابعة دقيقة لتحركاته على مدى أيام. ويُعرف هذا المجرم بخطورته حيث روّع الأهالي بعمليات سطو ونهب استهدفت منازل ومحلات وسيارات بالجهة، قبل أن يختفي عن الأنظار.

وكشفت التحريات أنّ الموقوف محل 12 قضية سطو ونهب، إضافة إلى أنه محل 8 مناشير تفتيش من أجل السرقة وترويج المخدرات. كما تمكّن أعوان الأمن من استرجاع مجموعة من المسروقات التي استولى عليها من منازل المواطنين.



وباستشارة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس 2، أذنت بالاحتفاظ به وتحرير محاضر بحث لإحالته على القضاء.

ويُذكر أنّ رئيس مركز الأمن الوطني بالزهروني وأعوانه تمكنوا خلال الفترة الأخيرة من القبض على عدد من المنحرفين الذين روعوا المواطنين بالسلب والنطر، إلى جانب تفكيك شبكات إجرامية خطيرة تنشط في مجالات ترويج المخدرات والاتجار بالبشر وسرقة السيارات.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 314214


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 01 سبتمبر 2025 | 9 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:19
18:50
15:58
12:26
05:50
04:20
الرطــوبة:
% 70
Babnet
Babnet41°
29° Babnet
الــرياح:
4.63 كم/س
Babnet
Babnet25°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
41°-25
31°-24
30°-22
32°-22
31°-24
  • Avoirs en devises
    24886,3

  • (01/09)
  • Jours d'importation
    108
  •              1 € = 3,39686 DT        1$ =2,91188 DT
  • Solde Compte du Trésor   (01/09)   972,1 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 20:18 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    