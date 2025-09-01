الإطاحة بـ"الشبح" المكنى شهلول مروع الأهالي في الزهروني
تمكّن رئيس مركز الأمن الوطني بالزهروني وأعوانه، اليوم، من الإطاحة بالمنحرف الخطير المكنى "شهلول"، وذلك إثر نصب كمين محكم بعد متابعة دقيقة لتحركاته على مدى أيام. ويُعرف هذا المجرم بخطورته حيث روّع الأهالي بعمليات سطو ونهب استهدفت منازل ومحلات وسيارات بالجهة، قبل أن يختفي عن الأنظار.
وكشفت التحريات أنّ الموقوف محل 12 قضية سطو ونهب، إضافة إلى أنه محل 8 مناشير تفتيش من أجل السرقة وترويج المخدرات. كما تمكّن أعوان الأمن من استرجاع مجموعة من المسروقات التي استولى عليها من منازل المواطنين.
وباستشارة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس 2، أذنت بالاحتفاظ به وتحرير محاضر بحث لإحالته على القضاء.
ويُذكر أنّ رئيس مركز الأمن الوطني بالزهروني وأعوانه تمكنوا خلال الفترة الأخيرة من القبض على عدد من المنحرفين الذين روعوا المواطنين بالسلب والنطر، إلى جانب تفكيك شبكات إجرامية خطيرة تنشط في مجالات ترويج المخدرات والاتجار بالبشر وسرقة السيارات.
