تمكّن رئيس مركز الأمن الوطني بالزهروني وأعوانه، اليوم، من الإطاحة بالمنحرف الخطير المكنى "شهلول"، وذلك إثر نصب كمين محكم بعد متابعة دقيقة لتحركاته على مدى أيام. ويُعرف هذا المجرم بخطورته حيث روّع الأهالي بعمليات سطو ونهب استهدفت منازل ومحلات وسيارات بالجهة، قبل أن يختفي عن الأنظار.



وكشفت التحريات أنّ الموقوف محل 12 قضية سطو ونهب، إضافة إلى أنه محل 8 مناشير تفتيش من أجل السرقة وترويج المخدرات. كما تمكّن أعوان الأمن من استرجاع مجموعة من المسروقات التي استولى عليها من منازل المواطنين.

