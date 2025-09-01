41 مهاجراً عالقون على متن القاطرة ماريديف… المنتدى يطالب مالطا وإيطاليا بتحمّل المسؤولية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68b5d2a4e6da87.51351697_fljhepmongkqi.jpg width=100 align=left border=0>

جاء في بلاغ للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أنّه يتابع بقلق وضعية 41 مهاجرا تم إنقاذهم يوم الجمعة 28 أوت 2025 من قبل القاطرة البحرية ماريديف 208 إثر نداء استغاثة، وذلك بتوجيه من مركز البحث والإنقاذ المالطي. وأوضح المنتدى أنّ عملية الإنقاذ تمّت داخل منطقة البحث والإنقاذ المالطية، بما يفرض ـ وفق القانون البحري الدولي ـ نقلهم إلى أقرب ميناء مالطي، غير أنّ السلطات المالطية رفضت استقبالهم، في حين تواصل السلطات الإيطالية بدورها التنصل من مسؤولياتها الإنسانية والقانونية.



وأضاف البلاغ أنّ المهاجرين يرفضون إعادتهم إلى تونس باعتبارها ليست مكانا آمنا للإنزال وفق المعايير الدولية، في ظل غياب إطار قانوني واضح لمعالجة طلبات اللجوء وتعليق البتّ فيها منذ جوان 2024.

