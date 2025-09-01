Babnet   Latest update 18:32 Tunis

41 مهاجراً عالقون على متن القاطرة ماريديف… المنتدى يطالب مالطا وإيطاليا بتحمّل المسؤولية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68b5d2a4e6da87.51351697_fljhepmongkqi.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 01 Septembre 2025 - 18:04 قراءة: 1 د, 10 ث
      
جاء في بلاغ للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أنّه يتابع بقلق وضعية 41 مهاجرا تم إنقاذهم يوم الجمعة 28 أوت 2025 من قبل القاطرة البحرية ماريديف 208 إثر نداء استغاثة، وذلك بتوجيه من مركز البحث والإنقاذ المالطي. وأوضح المنتدى أنّ عملية الإنقاذ تمّت داخل منطقة البحث والإنقاذ المالطية، بما يفرض ـ وفق القانون البحري الدولي ـ نقلهم إلى أقرب ميناء مالطي، غير أنّ السلطات المالطية رفضت استقبالهم، في حين تواصل السلطات الإيطالية بدورها التنصل من مسؤولياتها الإنسانية والقانونية.

وأضاف البلاغ أنّ المهاجرين يرفضون إعادتهم إلى تونس باعتبارها ليست مكانا آمنا للإنزال وفق المعايير الدولية، في ظل غياب إطار قانوني واضح لمعالجة طلبات اللجوء وتعليق البتّ فيها منذ جوان 2024.



وأكد المنتدى أنّ القانون البحري الدولي، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS)، واتفاقية سلامة الأرواح في البحار (SOLAS)، واتفاقية البحث والإنقاذ البحري (SAR)، يفرض التزامات دقيقة أبرزها: واجب إنقاذ كل شخص في البحر، مسؤولية الدولة عن عمليات الإنقاذ والإنزال في نطاقها، وضمان أن يكون مكان الإنزال آمنا يوفّر الحماية والاحتياجات الأساسية ويحترم حقوق الإنسان.

وشدد المنتدى، في ختام بلاغه، على:

* ضرورة توفير الخدمات الإنسانية الأساسية والعاجلة للمهاجرين.
* دعوة السلطات المالطية والإيطالية إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية والدولية.
* رفض سياسة تحويل تونس إلى منصة إنزال وفرز للمهاجرين.
* اعتبار تونس مكانا غير آمن للإنزال نتيجة غياب الحماية القانونية وتعطيل دراسة طلبات اللجوء منذ 2024.
* التحذير من الممارسات غير المعلنة قبالة السواحل التونسية والمتعلقة باعتراض ونقل المهاجرين والتعتيم على معطيات هذه العمليات.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 314209


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 01 سبتمبر 2025 | 9 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:19
18:50
15:58
12:26
05:50
04:20
الرطــوبة:
% 51
Babnet
Babnet40°
32° Babnet
الــرياح:
5.66 كم/س
Babnet
Babnet25°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
40°-25
32°-24
31°-22
32°-21
31°-23
  • Avoirs en devises
    24886,3

  • (01/09)
  • Jours d'importation
    108
  •              1 € = 3,39686 DT        1$ =2,91188 DT
  • Solde Compte du Trésor   (01/09)   972,1 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 18:32 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    