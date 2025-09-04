تونس: استضافة نحو 30 دولة ومشاركة ما يزيد عن 100 مؤسسة ناشئة في تظاهرة "بيغ تاك أفريكا"

أكد رئيس لجنة تنظيم المعرض الإفريقي للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والمؤسسات الناشئة "بيغ تك أفريكا Bigtech Africa "، إسكندر الهدار، مشاركة ما لا يقل عن 200 شركة ناشئة في التظاهرة، أغلبها من تونس، بالإضافة إلى حضور أكثر من 30 دولة من إفريقيا ودول أخرى.

ومن المتوقع أن تسجل الدورة الثانية، الممتدة من 9 إلى 11 سبتمبر الحالي، قدوم نحو 12 ألف زائر.





وفي حواره ضمن برنامج "المجلة الاقتصادية" من أستوديو وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أوضح الهدار أن المعرض سيحتضن لأول مرة أكثر من 30 مستثمرًا أجنبيًا في الشركات الناشئة، ما يمثل فرصة ثمينة للباعثين التونسيين لإقامة شراكات والبحث عن تمويلات أجنبية من أجل الانتشار القاري والتسويق للخدمات التكنولوجية التونسية.وتحتضن الفعاليات التكنولوجية ما يزيد عن 80 نشاطًا متنوعًا بين ورشات واجتماعات يحضرها فاعلون مؤثرون في مجالات الذكاء الاصطناعي والابتكار وريادة الأعمال.وقال الهدار إن مشاركة هذه الشخصيات المؤثرة من العالم تعد فرصة لاطلاعهم على الخبرات التونسية، فهم "عبارة عن سفراء" يعززون فرص التسويق للخدمات التونسية، كما تعد مناسبة لخلق حركية اقتصادية والعمل نحو بناء مستقبل التكنولوجيا التونسية في الأسواق الإفريقية.وتطرح التظاهرة التكنولوجية أبرز التطورات في قطاعات الفلاحة، التعليم، الصحة، المالية، الطاقة، والنقل، وتهدف إلى جلب انتباه الدول التي تعاني من بعض الصعوبات إلى الحلول المتوفرة، وذلك عبر تقديم الشركات الناشئة لخدماتها التكنولوجية المالية، والصحية، والزراعية....وأشار الهدار إلى أن التمسك بتنظيم دورات جديدة في تونس يعود أساسًا إلى ما تزخر به البلاد من رأس مال بشري كفء وتطور حجم المؤسسات الناشطة في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.ويساهم احتضان تونس لهذه الدورة الثانية في تنشيط الاقتصاد وتسويق الخدمات التكنولوجية التونسية، فضلاً عن خلق فرص جديدة تكون تونس البلد المصدر لها عبر شبابها وفق الهدار الذي يطمح إلى جلب 10 دول لتعرض أنظمتها التكنولوجية (eco-système) وتقدم مواقعها التكنولوجية، مما يخلق فرص عمل لها من تونس ويساهم في الاستثمار وترفيع الاقتصاد.ووجه المتحدث دعوة إلى الفاعلين في التكنولوجيا، خاصة من ولايات الجمهورية والطلبة، للحضور في التظاهرة المفتوحة للعموم بشكل مجاني بقصر المعارض بالكرم، والتسجيل عبر موقع www.bigtech.africa للاطلاع على برمجة الأيام الثلاثة. واختتم حديثه بالتأكيد على أن "جميعنا يحتاج إلى التكنولوجيا ولا يمكن لأي كان مهما كان مجال تدخله الاستغناء عنها".