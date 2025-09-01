فاطمة المسدي: المقاطعة ليست "موضة للكاميرا" بل سلاح اقتصادي حين ندعم منتجاتنا الوطنية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68b55e800905b1.43860532_omkjqfniglpeh.jpg width=100 align=left border=0>

شهدت حملة مقاطعة مركز تجاري في تونس تصاعداً جديداً بعد أن تعرض بعض النشطاء، السبت، إلى اعتداء بالعنف داخل المساحة التجارية بالمرسى أثناء نشاطهم التوعوي. وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق إصابة أحد المشاركين ونزيفه من رأسه، مما استدعى تدخل الوحدات الأمنية لاحتواء التوتر.



الحملة، التي انطلقت منذ بداية الحرب على غزة، تستهدف شركات ومنتجات فرنسية ودولية يُتهم بعضها بدعم جيش الإحتلال.

