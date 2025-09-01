Babnet   Latest update 10:42 Tunis

فاطمة المسدي: المقاطعة ليست "موضة للكاميرا" بل سلاح اقتصادي حين ندعم منتجاتنا الوطنية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68b55e800905b1.43860532_omkjqfniglpeh.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 01 Septembre 2025 - 09:41 قراءة: 1 د, 3 ث
      
شهدت حملة مقاطعة مركز تجاري في تونس تصاعداً جديداً بعد أن تعرض بعض النشطاء، السبت، إلى اعتداء بالعنف داخل المساحة التجارية بالمرسى أثناء نشاطهم التوعوي. وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق إصابة أحد المشاركين ونزيفه من رأسه، مما استدعى تدخل الوحدات الأمنية لاحتواء التوتر.

الحملة، التي انطلقت منذ بداية الحرب على غزة، تستهدف شركات ومنتجات فرنسية ودولية يُتهم بعضها بدعم جيش الإحتلال.



في خضم هذا الجدل، نشرت النائبة فاطمة المسدي تدوينة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، اعتبرت فيها أن المقاطعة بصيغتها الحالية "غير مجدية وتضر الاقتصاد التونسي". وقالت إن بعض من يرفعون شعار المقاطعة "يستخدمون في الوقت نفسه منتجات لشركات عالمية كآيفون"، مشددة على أن نجاح أي مقاطعة حقيقي يستوجب بناء بدائل محلية ودعم الصناعة الوطنية.

وأضافت المسدي:
"المقاطعة ليست موضة للكاميرا ولا شعاراً على الفيسبوك… وقت الشعب يكون واعي وخياره مدروس، تولّي المقاطعة سلاح حقيقي، مش مجرد مسرحية لتوزيع شعارات"
داعية إلى رؤية اقتصادية عصرية تُعيد الاعتبار للإنتاج الوطني في مختلف القطاعات.

وبين دعوات النشطاء إلى التصعيد واستمرار الحملة، وانتقادات المسدي التي وضعت المقاطعة في إطارها الاقتصادي المحلي، يتواصل الجدل في تونس حول مدى نجاعة هذا السلاح الشعبي وجدواه في دعم القضية الفلسطينية مقابل تأثيره على السوق الوطنية.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 314176


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 01 سبتمبر 2025 | 9 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:19
18:50
15:59
12:26
05:50
04:20
الرطــوبة:
% 32
Babnet
Babnet39°
36° Babnet
الــرياح:
6.69 كم/س
Babnet
Babnet25°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
39°-25
32°-24
31°-22
32°-21
31°-23
  • Avoirs en devises
    24859,6

  • (29/08)
  • Jours d'importation
    108
  •              1 € = 3,38567 DT        1$ =2,91480 DT
  • Solde Compte du Trésor   (29/08)   1162,0 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 10:42 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    