لقاء حول تعزيز الشراكة مع أطباء التخدير والإنعاش لتطوير جودة العلاج وسلامة المرضى

التقى وزير الصحّة مصطفى الفرجاني، مساء اليوم الاربعاء، المكتب التنفيذي الجديد للجمعية التونسية للتخدير والإنعاش وعلاج الألم، وذلك في إطار دعم التخصّصات الطبية الحيوية.



وخصص اللقاء لوضع خارطة طريق عملية لتحسين هذا الاختصاص المحوري بما ينعكس مباشرة على جودة الرعاية وسلامة المرضى، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة الصحة.

