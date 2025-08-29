سواق التاكسي الفردي يعلنون عن إضراب وطني أيّام 15 و16 و17 سبتمبر تزامنًا مع العودة المدرسية
أكّد نادر الكزدغلي، رئيس النقابة الأساسية للتاكسي الفردي، في تصريح لبرنامج "منك نسمع" على إذاعة ديوان أف أم، أنّ سواق التاكسي الفردي سيدخلون في إضراب وطني عن العمل أيّام 15 و16 و17 سبتمبر 2025، وذلك تزامنًا مع العودة المدرسية.
وطالب الكزدغلي بضرورة الترفيع في تعريفة العداد ومنح الرخص لمستحقيها، منتقدًا ما اعتبره "سياسة المماطلة والتسويف" التي تنتهجها وزارة النقل.
وأضاف أنّ التعريفة المعتمدة حاليًا لم يتم تعديلها منذ سنة 2022، وهو ما لم يعد يواكب ارتفاع تكاليف المعيشة وأسعار قطع الغيار والمحروقات. كما شدّد على أنّ قطاع النقل العمومي غير المنتظم في تونس يعيش وضعية صعبة ويكاد يحتضر، داعيًا سلطة الإشراف إلى التفاعل العاجل مع مطالب المهنيين.
