Babnet   Latest update 14:29 Tunis

سواق التاكسي الفردي يعلنون عن إضراب وطني أيّام 15 و16 و17 سبتمبر تزامنًا مع العودة المدرسية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68b1a343235355.00916005_mghejpnfkiolq.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 29 Août 2025 - 13:54 قراءة: 0 د, 41 ث
      
أكّد نادر الكزدغلي، رئيس النقابة الأساسية للتاكسي الفردي، في تصريح لبرنامج "منك نسمع" على إذاعة ديوان أف أم، أنّ سواق التاكسي الفردي سيدخلون في إضراب وطني عن العمل أيّام 15 و16 و17 سبتمبر 2025، وذلك تزامنًا مع العودة المدرسية.

وطالب الكزدغلي بضرورة الترفيع في تعريفة العداد ومنح الرخص لمستحقيها، منتقدًا ما اعتبره "سياسة المماطلة والتسويف" التي تنتهجها وزارة النقل.



وأضاف أنّ التعريفة المعتمدة حاليًا لم يتم تعديلها منذ سنة 2022، وهو ما لم يعد يواكب ارتفاع تكاليف المعيشة وأسعار قطع الغيار والمحروقات. كما شدّد على أنّ قطاع النقل العمومي غير المنتظم في تونس يعيش وضعية صعبة ويكاد يحتضر، داعيًا سلطة الإشراف إلى التفاعل العاجل مع مطالب المهنيين.

هل ترغب أن أضيف تعليقات بعض المواطنين من إذاعة الديوان حول هذا الإضراب لتكون التغطية أكثر شمولية؟



Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 314056


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 29 أوت 2025 | 6 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:24
18:54
16:01
12:27
05:48
04:17
الرطــوبة:
% 51
Babnet
Babnet33°
32° Babnet
الــرياح:
5.14 كم/س
Babnet
Babnet27°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
33°-27
33°-24
34°-23
41°-25
33°-25
  • Avoirs en devises
    24839,6

  • (28/08)
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 3,36311 DT        1$ =2,91635 DT
  • Solde Compte du Trésor   (28/08)   1245,4 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 14:29 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    