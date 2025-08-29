Babnet   Latest update 12:54 Tunis

منزل تميم: انتشال جثتي شقيقين غرقا في شاطئ وادي عمار

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68b1826866a4a8.33732316_khieognfjmqpl.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 29 Août 2025 - 11:15 قراءة: 0 د, 21 ث
      
تمكنت وحدات الحرس البحري بالمنطقة البحرية بقليبية، في الليلة الفاصلة بين الخميس والجمعة، من انتشال جثتي شقيقين يبلغان من العمر 16 و17 سنة بعد أن جرفتهما التيارات البحرية وتسببت في غرقهما بشاطئ وادي عمار بمعتمدية منزل تميم من ولاية نابل.

ووفق ما أفاد به مصدر أمني لموزاييك، فإنّ الشابين أصيلا ولاية زغوان وكانا يزاولان تعليمهما. وقد تم نقل جثمانيهما إلى المستشفى الجامعي الطاهر المعموري بنابل لعرضهما على الطب الشرعي واستكمال الإجراءات القانونية.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 314045


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 29 أوت 2025 | 6 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:24
18:54
16:01
12:27
05:48
04:17
الرطــوبة:
% 46
Babnet
Babnet33°
33° Babnet
الــرياح:
4.12 كم/س
Babnet
Babnet26°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
33°-26
33°-24
34°-23
41°-25
34°-25
  • Avoirs en devises
    24839,6

  • (28/08)
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 3,36311 DT        1$ =2,91635 DT
  • Solde Compte du Trésor   (28/08)   1245,4 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 12:54 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    