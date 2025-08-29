منزل تميم: انتشال جثتي شقيقين غرقا في شاطئ وادي عمار

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68b1826866a4a8.33732316_khieognfjmqpl.jpg width=100 align=left border=0>

تمكنت وحدات الحرس البحري بالمنطقة البحرية بقليبية، في الليلة الفاصلة بين الخميس والجمعة، من انتشال جثتي شقيقين يبلغان من العمر 16 و17 سنة بعد أن جرفتهما التيارات البحرية وتسببت في غرقهما بشاطئ وادي عمار بمعتمدية منزل تميم من ولاية نابل.



ووفق ما أفاد به مصدر أمني لموزاييك، فإنّ الشابين أصيلا ولاية زغوان وكانا يزاولان تعليمهما. وقد تم نقل جثمانيهما إلى المستشفى الجامعي الطاهر المعموري بنابل لعرضهما على الطب الشرعي واستكمال الإجراءات القانونية.