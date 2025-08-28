Babnet   Latest update 21:10 Tunis

سيدي بوزيد: فتح بحث تحقيقي في جريمة قتل خلال حفل زفاف

Publié le Jeudi 28 Août 2025
      
أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد بفتح بحث تحقيقي على خلفية جريمة قتل بشعة جدّت، ليلة أمس، أثناء حفل زفاف بالجهة.

وتفيد المعطيات الأولية أنّ كهلًا لقي حتفه على عين المكان بعد تعرضه للاعتداء بآلة حادّة من قبل أحد الشبان إثر شجار نشب خلال الحفل.



كما أذنت النيابة العمومية برفع الجثة إلى مصلحة الطب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة بدقة.

وقد تمكنت الوحدات الأمنية بسيدي بوزيد من إلقاء القبض على المتهم، في انتظار استكمال الأبحاث وتقديمه إلى العدالة.


الخميس 28 أوت 2025 | 5 ربيع الأول 1447
