سيدي بوزيد: فتح بحث تحقيقي في جريمة قتل خلال حفل زفاف

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد بفتح بحث تحقيقي على خلفية جريمة قتل بشعة جدّت، ليلة أمس، أثناء حفل زفاف بالجهة.



وتفيد المعطيات الأولية أنّ كهلًا لقي حتفه على عين المكان بعد تعرضه للاعتداء بآلة حادّة من قبل أحد الشبان إثر شجار نشب خلال الحفل.

