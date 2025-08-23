قليبية: انتشال جثة غواص خمسيني مفقود منذ يوم أمس

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68a9a885bb5079.62819769_epjhnigqomklf.jpg width=100 align=left border=0>

تمكنت فرق الغطس التابعة للحماية المدنية بقليبية من ولاية نابل، اليوم السبت، من انتشال جثة غواص يبلغ من العمر 50 سنة، أصيل الجهة، بعد أن فُقد أمس الجمعة أثناء قيامه بتفقد إحدى المراكب الراسية بميناء الصيد البحري بقليبية.



وأوضح مصدر من الحماية المدنية، في تصريح لمراسلة إذاعة ديوان أف أم، أنّ عمليات البحث تواصلت منذ اختفائه إلى أن تم العثور على جثته صباح اليوم.

