معهد سبيبة: تلميذة تعتدي على أستاذتها وتطرحها أرضا بعد أن منعنها من استعمال الهاتف في القسم‎

أكّد الخميس 5 ديسمبر، مدير معهد سبيبة بالقصرين، سلمان قيزاني تعرّض استاذة بالمعهد للعنف من قبل تلميذتها وقال القيزاني تعليقا عن الحادثة " مؤلم ما نعيشه ومؤلم جيل لم نستطع تأطيره ومؤلم أن يهان المربي بين تلامذته".وحسب ما تداوله بعض التلاميذ والأساتذة فإن الأستاذة بالمعهد منيرة السميري منعت تلميذة من استعمال الهاتف في القسم لتقوم التلميذة لاحقا بالتهجم على أستاذتها في الساحة وتعتدي عليها بالعنف وتطرحها أرضا.

وكان الأخصائي النفسي مروان الرياحي شدد على ضرورة إصدار قانون ملزم يمنع استخدام الهواتف الذكية داخل المدارس، مشيراً إلى تأثيرها السلبي المشابه للإدمان على المخدرات والكحول، حيث تضعف التركيز والتحصيل المعرفي.رضا الزهروني، رئيس الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ، دعا إلى ضبط إطار قانوني لتطبيق قرار المنع مع تحديد الإجراءات اللازمة عند رفض التلاميذ الامتثال. ممثلو النقابات التربوية أشاروا إلى أن منع الهواتف مطبق بشكل محدود في بعض المؤسسات بقرارات داخلية، لكنه يحتاج إلى تعميم وتفعيل على المستوى الوطني. الحلول المقترحة تشمل إصدار قوانين واضحة وصارمة، توفير دعم نفسي واجتماعي للتلاميذ، وتعزيز دور الأسرة في مراقبة استخدام التكنولوجيا.