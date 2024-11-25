كمال إيدير: 25 جانفي 2025 موعد الجلسة العامة الانتخابية للجامعة التونسية لكرة القدم

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أكد الدكتور كمال إيدير، رئيس هيئة التسوية المكلفة بتسيير شؤون الجامعة التونسية لكرة القدم، خلال مشاركته في برنامج "الأحد الرياضي"، أن الهيئة ستعقد اجتماعًا مع رؤساء نوادي الرابطة المحترفة الأولى يوم الخميس 28 نوفمبر 2024. وسيتم مناقشة خلال هذا الاجتماع المواضيع المتعلقة بالرزنامة والمشاركة المحتملة للمنتخب في بطولة "الشان" التي ستنطلق في فيفري 2025.



وأشار الدكتور كمال إيدير إلى أن الهيئة قد وضعت خارطة طريق واضحة تُمهد الطريق للاجتماعات المقبلة، مؤكداً أن الجلسة العامة الانتخابية للجامعة التونسية لكرة القدم ستُعقد في 25 جانفي 2025.





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فيما يتعلق بالتحضيرات، أوضح إيدير البرنامج الزمني المقرر كما يلي:



6 و7 ديسمبر 2024: لقاء مع الجمعيات التحضيري للإعداد للجلسة العامة الخارقة للعادة.

21 ديسمبر 2024: الجلسة العامة الخارقة للعادة.

21 ديسمبر 2024: الجلسة العامة العادية.

25 جانفي 2025: الجلسة العامة الانتخابية.

31 جانفي 2025: انتهاء مهام هيئة التسوية وتسليم المهام للمكتب الجامعي المنتخب.

6 و7 ديسمبر 2024: لقاء مع الجمعيات التحضيري للإعداد للجلسة العامة الخارقة للعادة.21 ديسمبر 2024: الجلسة العامة الخارقة للعادة.21 ديسمبر 2024: الجلسة العامة العادية.25 جانفي 2025: الجلسة العامة الانتخابية.31 جانفي 2025: انتهاء مهام هيئة التسوية وتسليم المهام للمكتب الجامعي المنتخب.

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