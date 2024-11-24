حدث في متل هذا اليوم ،25 نوفمبر

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فيما يلي بعض أبرز الأحداث التي وقعت في مثل هذا اليوم، 25 نوفمبر:



أحداث تاريخية:

1491 - توقيع معاهدة غرناطة بين ملك قشتالة فرناندو الثاني وملكة أراغون إيزابيلا الأولى، وبين الملك أبو عبد الله محمد الثاني عشر (محمد الصغير) لتسليم مدينة غرناطة، آخر معاقل المسلمين في الأندلس.



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1915 - تأسيس شركة كوكا كولا رسميًا كشركة عالمية.

1947 - الجمعية العامة للأمم المتحدة توافق على تقسيم فلسطين إلى دولتين، واحدة عربية وأخرى يهودية.

1986 - الرئيس الأمريكي رونالد ريغان يعين لجنة للتحقيق في قضية "إيران-كونترا"، التي شملت بيع أسلحة لإيران لتمويل متمردي الكونترا في نيكاراغوا.

1992 - اغتيال رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إسحاق شامير على يد متطرف يهودي.





مواليد:

1562 - المؤرخ الإنجليزي جون سلدن.

1844 - الطبيب الفرنسي وعالم الجراثيم كارل أوسكار ماير.

1940 - الممثل المصري يحيى الفخراني.

1963 - المغنية الأمريكية ستيسي إل أورسي.



وفيات:

311 - وفاة الإمبراطور الروماني دقلديانوس.

1885 - وفاة العالم الفيزيائي الفرنسي أوغستين لوي كوشي.

1974 - وفاة الكاتب المصري نجيب محفوظ (خطأ شائع، حيث توفي في 2006).



أحداث عربية:

1956 - الجيش التونسي يتسلم مقاليد السلطة بعد الاستقلال عن فرنسا.

2011 - الإعلان عن نتائج أول انتخابات ديمقراطية في تونس بعد الثورة، وفوز حزب النهضة.

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