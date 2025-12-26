رئيس الجمهوريّة يؤكّد تمسّك تونس بسيادتها، والعمل على رفع التحدّيات الاجتماعية والاقتصادية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/694e22a2e82411.88334444_hiojfqpemkgln.jpg width=100 align=left border=0>

استقبل رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد يوم أمس الخميس بقصر قرطاج، كلاّ من رئيس مجلس نواب الشّعب إبراهيم بودربالة ،ورئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم عماد الدّربالي



وأكّد رئيس الدّولة في بداية اللّقاء على تمسّك تونس بسيادتها وباختيار شعبها وبالعمل، كلّ في إطار اختصاصاته، على رفع التحدّيات وخاصّة منها الاجتماعية والاقتصادية، مجدّدا في هذا السّياق، إيمانه العميق بأنّ تونس تتوفّر على كلّ القدرات









كما أكّد رئيس الجمهورية وفق بلاغ للرئاسة، على أنّ خبراتنا كثيرة وصفوتها شبابنا، وستتجسّد آماله وانتظاراته لا في مستوى النّصوص ،بل في حيّز الواقع والتنفيذ،وسيقوم على تجسيمها وطنيّون أحرار يستبطنون الوطن وكرامته، ومستعدّون للعطاء دون حدود ولا يرتضون بغير العزّة بديلاً، ولن يبقى بهذه الإرادة الفولاذيّة لا بائس ولا محروم



وخلُص رئيس الدولة إلى التأكيد على ضرورة الوقوف صامدين ثابتين على جبهة واحدة في الطريق التي خطّها الشّعب بدمائه وجراحه وآماله، وسنتخطّى كلّ الصّعاب، فقد رام شعبنا صعود الجبال، وهو يصعد كلّ يوم، وليس بعد الصّعود لا انتكاس ولا هبوط مهما حاولت فلول الردّة الرّجوع إلى الوراء، وستشعّ مشاعل النّور وينقشع الظّلام عمّن ظُلموا ،واضطُهدوا ،وعانوا من البطالة والإقصاء





